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副州長霍楚首發聲譴責葛謨 「相信女性」

記者洪群超／紐約報導

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾案持續發酵，在州檢察長公布165頁調查報告認定他性騷擾11名女性後，性騷擾發生地奧伯尼、威徹斯特郡、紐約市曼哈頓和長島納蘇郡地區檢察官辦公室先後宣布，啟動對他的刑事調查。若葛謨辭職或遭彈劾，將成為紐約首位女州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)則首度發聲，「相信這些勇敢的女性，無人能高於法律」。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日公布調查報告，認定對葛謨提出性騷擾或性侵指控的11名女性所言都是事實，並指葛謨曾對其中一名指控其性騷擾的女性打擊報復；州檢報告訪問179名證人，包括葛謨，確定他曾對這11名女性進行不同程度的性騷擾，還曾伸手進其中一名助理襯衣內襲胸，不當觸摸作為隨扈的女州警腹部和背部。

報告指，一系列性騷擾發生在州府奧伯尼官邸、曼哈頓的州長辦公室以及他在威徹斯特及長島的私宅，奧伯尼、曼哈頓、威徹斯特和納蘇郡四地的地區檢察官在州檢公布報告後，先後宣布啟動刑事調查。

曼哈頓檢察官萬斯(Cyrus Vance)辦公室表示，3日州檢對葛謨性騷擾調查結案後，該辦公室立即聯絡州檢，要求獲取相關調查文件，進一步調查葛謨發生在曼哈頓的性騷擾等行為；威徹斯特郡檢察官Mimi Rocah也將展開調查。 納蘇郡檢察官Joyce Smith說，州檢報告令人不安，將進一步調查，查出是否有涉及犯罪的行為；而奧伯尼檢察官David Soares則表示，葛謨在州府的行為已不單是性騷擾，已涉及性侵，呼籲其他受害者與其辦公室聯絡，配合調查。

葛謨副手霍楚此前一直沈默，但在州檢報告出爐後，也首度發聲，表示相信指控葛謨性騷擾的女性，「性騷擾在任何工作場所都不可接受，州檢察長的報告記錄州長針對多名女性令人厭惡和違法的行為」。

葛謨本屆任期將到2022年底，一旦提前因辭職或被彈劾下台，霍楚將接任，成為紐約州首位女性州長；霍楚表示，正因副州長將會是州長繼任者，她不方便在目前過多評論，但「無人能高於法律，根據紐約州憲法，州眾議會將決定下一步行動。」

性騷擾 葛謨 紐約州

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