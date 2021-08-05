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6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數

記者洪群超／紐約報導
最新民調指，59%紐約州民認為葛謨應立即辭職。圖為紐約民眾示威，要求下台。(美聯社)
最新民調指，59%紐約州民認為葛謨應立即辭職。圖為紐約民眾示威，要求下台。(美聯社)

紐約州檢察長公布州長葛謨(Andrew Cuomo)長年性騷擾多名女性的調查報告後，葛謨陷入眾叛親離，最新民調顯示，六成州民認為他應立即辭職，而包括紐約州民主黨委員會主席在內的眾多親密盟友都畫清界線，要求下台；州眾議會就彈劾葛謨舉行的緊急會議上，沒有支持葛謨的聲音，截至4日，州参、眾兩會表態葛謨應下台的議員，均已達到成功彈劾葛謨所需票數。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日公布的性騷擾調查報告，對葛謨產生毀滅性打擊，包括拜登總統、聯邦參議員多數黨領袖舒默、眾院議長波洛西，到代表紐約州的所有民主黨籍國會議員全員表態，要求葛謨下台；紐約鄰近的賓州、新州、康州和羅德島州長也發表聯合聲明，呼籲葛謨立即辭職。

國會眾議員孟昭文、州眾議員牛毓琳、州參議員劉醇逸等華裔紐約民代，均表態葛謨應立即辭職，否則彈劾進程應迅速啟動；孟昭文表示，州檢報告已非常清楚，葛謨所涉行為是恐怖的、濫用權威且非法，她與站出來指控的勇敢女性站在一起，「為了紐約利益，他必須辭職，否則州眾議會必須啟動彈劾程序。」

劉醇逸表示，葛謨必須為錯誤行為負責，立即辭職；牛毓琳則呼籲州眾議會加速彈劾程序，並表示她已做好準備投下贊成彈劾的一票。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日除要求他立即下台，還應面臨刑事控罪。

根據馬里斯特民調(Marist Poll)4日公布的最新民調數字，在州檢報告公布後，59%的紐約州民認為葛謨應立即辭職；如果拒絕辭職，59%認為州眾議會應立即彈劾，僅有28%認為不應彈劾；該民調也顯示，如今只有11%認為他應連任。

醜聞發生後仍支持他並參加其連任籌款會的多位工會領袖，也紛紛表態畫清界線，呼籲他下台，作為長年盟友的紐約州民主黨委員會主席Jay Jacobs在4日發表聲明，表示州檢報告出爐後，曾兩勸葛謨辭職，但遭拒絕，因此他選擇公開發聲明，呼籲立即下台。

州眾議會在3日召集臨時會議討論彈劾案，議員透露，全場「無一支持葛謨的聲音」；眾議長希士提(Carl Heastie)也表態若葛謨拒辭職，將「盡可能快」啟動彈劾進程。如今150名議員組成的眾議會，已有82人公開表態要葛謨下台，63名議員組成的州參議會則已有50名公開要求葛謨辭職，預計一旦彈劾啟動，葛謨將成近110年來首位遭彈劾下台的州長。

葛謨 紐約州 彈劾

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