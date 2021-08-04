「葛謨不適任」 州眾議會將啟動彈劾

州檢察長辦公室公布獨立調查報告，認定葛謨確性騷多名女性。(州檢察長提供)

州長葛謨 此前被多名女性指控性騷擾，州檢察長辦公室3日公布獨立調查報告，認定葛謨確實對包括數名前任及現任州府員工，未經過對方同意的撫摸、親吻、擁抱以及發表不適當言論；目前絕大多數紐約州 民代均要求葛謨辭職或支持啟動彈劾 ，州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，葛謨已經失去州眾議會多數民主黨議員的支持，不應繼續擔任州長，將盡快啟動彈劾程序。

自去年12月以來，多名女性指控葛謨性騷擾，輿情洶湧讓葛謨不得不同意由州檢察長詹樂霞(Letitia James)提名獨立調查官調查；兩名獨立調查官共訪問179名相關人士，查閱超過7萬4000份文檔、電郵、短訊和圖片，最終完成165頁報告；此前公開指證葛謨的共有九人，報告新添兩人，分別是不具名的女性州警和電力公司員工。

報告指，葛謨及其高級助理還對至少一名公開性騷擾經歷的員工打擊報復；州長辦公室「有毒」的工作環境助長「性騷擾行為的產生，造成一種有敵意的工作環境」，葛謨及其辦公室的行為違反州法和聯邦法律，及州長辦公室的工作條例。

州檢察長辦公室公布獨立調查報告，認定葛謨確對多名女性實施性騷擾。（州檢察長提供）

除拜登總統、國會眾院議長波洛西外，紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)，國會眾議員孟昭文等也要求葛謨辭職，「任何民代都不能凌駕於法律之上，紐約州人民應該有更好的領導人，我們繼續認為，葛謨應該辭職。」紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Admas)也要求葛謨辭職或立即啟動彈劾。

州眾議會3日下午召開緊急會議，隨後議長希士提在聲明中表示，「非常清楚，州眾議會大多數民主黨議員已經對州長失去信心，他不應繼續擔任此職，我們將盡可能快地完成彈劾調查。」

知情人士透露，會議中大多數州眾議員均認為，調查報告中的證據，足夠讓州眾議會盡快起草彈劾條款，但問題在於何時能夠完成；不過，絕大部分議員已經準備好彈劾葛謨，而且此前一直力挺葛謨的議員，也認為其政治氣數已盡。

州檢察長辦公室公布獨立調查報告，認定葛謨確對多名女性實施性騷擾。（州檢察長提供）

劉醇逸、金兌錫、牛毓琳等亞裔州議會民代也要求葛謨辭職；劉醇逸在聲明中表示，葛謨的行為是不可接受的，應該立即辭職；牛毓琳則說，如果就彈劾葛謨投票，她將投下贊成票。

紐約州歷史上僅有一位州長在1912年遭彈劾下台；此前州眾議會司法委員會已經發起針對葛謨的彈劾調查，但進展緩慢，目前尚不知何時能夠完成；一旦進入投票程序，眾議會只需簡單多數即可通過，隨後彈劾案將轉入由除參議會多數黨領袖外的所有州參議員，以及七名紐約州上訴法庭法官組成的彈劾高等法庭審理，三分之二或46人贊成即可通過。

一旦葛謨遭彈劾下台，副州長霍楚(Kathy Hochul)將繼任州長，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)將暫代副州長；史都華-考辛斯已表態要求葛謨辭職，但霍楚並未做進一步評論，僅表示「性騷擾行為不可接受，沒人應凌駕於法律之上，州眾議會將決定下一步計畫。」