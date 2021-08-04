紐約槍案降1/3 幫派廝殺仍是大患

紐約市7月槍擊案下降35%，但幫派街頭廝殺仍是大患。(市警提供)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)3日表示，儘管7月皇后區發生一場由黑幫主導的濫射案，十人牽涉其中並受傷。警方強力掃蕩，最新數據顯示，今年累計已經有2660多人因非法持有槍支被逮捕，比去年增加44%，過去一個月的槍擊案件減少35%，幫派 問題仍是威脅紐約市公共安全的一大隱患。

「這是槍擊案數量連續第二個月下降。」希爾指此為重要進步，但問題是數字依舊太高。截至8月1日，在今年槍案涉及的受害者達1057人，比去年增加了12%。

警方說，受害者包括7月31日，也就是7月的最後一晚，兩名槍手在北可樂娜大街(N Corona St.)開槍時傷及的十人。

嫌犯向三名三一會成員連開40多槍，另有其他七名無辜傷者牽涉其中，包括一名72歲的耆老，歹徒在作案後騎著摩托車逃離現場；3日市警宣布懸賞1萬元，呼籲民眾提供能幫助逮捕槍手的線索。

希爾表示，市警正竭盡全力遏制街頭幫派的暴力犯罪，他也指出，警方需要法官和檢察官的幫助，才能把罪犯送進監獄 ，不然一切調查、逮捕都是徒勞。

「如果去年99%因輕罪被捕的人都沒有進監獄，公眾會因此感到震驚嗎？」希爾說，以重罪為例，此數字為93％，「罪犯當然也知道這一點，這就是現在的氛圍。」

他強調，「我們不能等到有人開槍才開始起訴」。