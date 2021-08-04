全美第一…紐約堂食、健身房、影院顧客須出示接種證明

白思豪宣布新規，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所，須要求顧客出示接種證明。(市長辦公室提供)

紐約市 仍有40%的人口未接種疫苗 ，使得疫情繼續升溫；市長白思豪 (Bill de Blasio)3日宣布新規，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明；新規8月16日生效，市府將從9月13日起開始執法，紐約市也將成為全美第一個在室內聚集場所要求出示接種證明的主要城市。

白思豪表示，此舉將鼓勵更多人接種，從而戰勝疫情；新規不僅適用於顧客，室內營業場所也須要求所有員工接種，市府將從9月13日起執法，相關人員須提供接種卡或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。

白思豪將這項新規稱為「紐約鑰匙」(Key to NYC Pass)，「現在是時候讓人們看到，接種疫苗是享受完整、健康生活的必需；新規非常重要，因為將推動大量民眾接種，如果想完整地參與社會生活，就要接種。」

9月13日也是公校復課的日子；白思豪說，新規效仿一些歐洲城市的做法，要求參加娛樂活動的民眾必須接種，而紐約市也是全美首個實施這一規定的城市。

不過他也承認，新規很有可能遭遇爭議，「不可能所有人都同意新規，我理解；但對大多數人來說，新規將成為救命稻草。」白思豪表示，市府已經與司法部諮詢此事，被「清楚告知」即便疫苗沒有得到聯邦食品藥物管理局(FDA)完全批准，新規也是合法的。

不過，目前新規如何執行仍缺乏細節；12歲以下兒童尚不能打疫苗，白思豪表示，兒童外出就餐不受新規影響，市府將在未來幾日內公布執行細則。

雖然全市已有500萬人接種疫苗，但仍有40%的人口未接種；市府此前已經要求所有新進員工必須打疫苗，否則無法上崗，其他公務員則必須在接種疫苗或每周檢測之中二選一；另外，還向在市府下屬接種點打第一針疫苗的民眾發100元。