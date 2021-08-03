布碌崙檢察官公布上萬警員違規紀錄

蔣沙樂辦公室公布了上萬份涉及警方違規的紀錄；圖為反警示威期間，示威人士與警方對峙。（記者洪群超/攝影）

布碌崙 (布魯克林)檢察官 蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室2日公開了超過1萬份針對布碌崙警方不當行為的指控文件，並將這些文件製成了一個搜尋警察 背景與投訴的數據庫；他表示，公開這些文件並非是要攻擊警方，而是希望進一步提高刑事司法系統透明度和加強民眾的信任。

據悉，蔣沙樂此次公布的文件信息主要是遵循「自由信息法」(Freedom of Information Law)，據WNYC/Gothamist在2019年透露，全市五個區的檢察官辦公室都擁有一份紐約市警員違規或失信名單。

此次公布的上萬份文件中，三分之二所涉及的警員有至少一次違規或投訴紀錄，包括市警局內部事務調查、布碌崙檢察官辦公室調查、公民投訴審查委員會紀錄、警員被投訴以及法官對該警員信譽評估，另外還包括一些案件中檢察官辦公室與辯護律師準備的信件，其中有指出哪些警員和警官此前某些行為或立場對案件可信度存在的質疑等。

根據數據庫，這些公布的文件還包括很多高階警官的信息，其中布碌崙23個警局中，有九個警局的局長榜上有名，其中兩名警局局長被披露的投訴文件多達十多份。

此次前所未有的針對警員大規模法律信息公布，蔣沙樂強調並非是要與警方為敵，更不希望這些文件被視為攻擊警察的工具，「他們一直在努力保護我們所有人的安全，並且和我的辦公室積極配合」；「公布這些文件不過是希望能進一步提高刑事司法系統的透明度和加強信任，尤其一些依賴警察證人進行法庭審理的案件，更需要確保證人信息完整性和可信度。」

蔣沙樂還強調，這些公布的文件不意味著警察不可信或不應出庭作證，「僅僅是這些信息有可能成為一個案件的審理材料，根據憲法要求需要被披露。」

目前這些文件與信息已經按照警員名稱製成一個網站搜索引擎，民眾可通過https://datawrapper.dwcdn.net/hcA3n/5/查詢。