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5大修憲公投 移民團體促支持擴大選舉權

記者洪群超／紐約報導
移民團體呼籲選民支持擴大選舉權的修憲公投；圖為紐約選民在2020年普選中投票。（記者洪群超/攝影）
移民團體呼籲選民支持擴大選舉權的修憲公投；圖為紐約選民在2020年普選中投票。（記者洪群超/攝影）

將於11月2日舉行的普選，除了有紐約市長、市議員等公職選舉外，選民還將就五個修憲問題進行公投；「造路紐約」等移民維權團體日前發出公開信，呼籲選民在選舉日選民註冊、無理由申請不在籍投票及選區重畫改革三大問題上投「Yes」，促進和保障投票權利。

紐約州普選11月2日進行，各地方政府將進行各自的公職選舉，紐約市將進行市長、主計長、公益維護人、市議員及法官等公職選舉；除此之外，全州的普選選票上還將包括五個紐約州憲章相關的修憲問題，進行全民公投，如果同意者過半，則將啟動修憲進程。

五個問題中，有三個和選舉權相關。其中之一為允許紐約州選民在選舉當日進行選民登記；根據現行紐約州選舉法，選民須在選舉日前至少25天完成選民登記，才有權參加此次選舉，否則需等下次選舉才能投票。

另一選舉相關問題為允許選民無理由申請不在籍投票；根據現行選舉法，民眾只有人在外地、軍隊駐外服役、生病等理由，才能申請不在籍選票。此外，還有一個問題為進行選區重畫改革，包括選區重畫所依據的選民人口需包括最後居住地在此地有選舉權的囚犯，在選區重畫中以人口構成為主要依據而非黨派利益等。

造路紐約等50個社區組織和移民維權團體就此次普選公投發出公開信，呼籲全州選民在這三大公投問題上都投下「Yes」，擴大民主，最大限度保障選民、尤其是移民社區的利益。

公開信指出，選舉日選民登記已在全美多個州實施，紐約也應跟上；無理由申請不在籍投票在去年和今年新冠疫情下，實際上已進行多次，效用良好，應在疫後給予保持，讓更多選民參與到每次選舉投票中；而選區重畫改革涉及到未來十年的政治版圖，更需確保公平公正，且能反映每個選區能真正代表其居民構成和利益。

除此之外，此次普選的公投問題還包括將環保寫入紐約州憲法規定的基本權益，以及將紐約市民事法院所轄案件金額上限由2萬5000元調高到5萬元。

紐約州 投票 公投

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