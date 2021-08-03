亞當斯普選開跑 白思豪終於背書

亞當斯正式宣布普選競選開跑，包括市長白思豪在內的數十位民主黨民代和工會代表齊聚背書支持。（歐新社）

紐約市 長民主黨 候選人亞當斯 (Eric Adams)2日在曼哈頓的市政廳公園，正式宣布普選開跑；50多位民主黨籍民選官員到場支持，現任市長白思豪也首次公開背書支持亞當斯成為下一屆市長，表示相信亞當斯入主市政廳後「將會成就非凡」。

亞當斯雖然仍需在11月普選中面對共和黨對手史里華(Curtis Sliwa)，但紐約市民主黨占絕對優勢，且二人實力懸殊，亞當斯基本可篤定當選。

亞當斯當日在市政廳門口舉行的集會上，表示並沒有把勝選看作理所應當之事，沒有放鬆警惕，指出仍會全力以赴面對普選對手，「我們仍有大量的工作，就像棒球比賽不能在第八局就宣布勝利；沒有提前的勝利，我們仍有最後一局要完成。」

當日啟動大會上，全市50多名民主黨籍民選官員出席背書，展現團結，表示對亞當斯的支持；代表紐約州的兩名聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)都表態支持，初選時背書楊安澤的國會眾議員孟昭文、表態支持斯靜格(Scott Stringer)的納德勒(Jerry Nadler)也出席當日活動，背書支持亞當斯；在市長民主黨初選中戰到最後一輪的賈西亞(Kathryn Garcia)也宣布背書亞當斯。

而在初選階段沒有背書任何參選人的現任市長白思豪，當日也現身，首度公開表示支持亞當斯成為下一屆市長；白思豪說，「我相信他將在我們身後這棟樓裡做出非凡成就」，隨後兩人互相擁抱。多個紐約市工會代表也出席。

亞當斯表示，能得到這麼多來自全市各社區的支持，感到無比榮幸。他說，「這是一個令人感歎的團結時刻，我們也許不會在所有事情上都保持一致，但在一件事上從未置疑，那就是這個城市必須由一個民主黨人領導，把勞動人民和掙扎中的紐約人放在第一位的人，而我會是這樣一個人。」

亞當斯也再次重申了他當選將關注的重點，包括犯罪、經濟、教育、遊民以及反對不公等，對於疫情反彈，他也表示會是他當選後首要任務，並且很快就會前往疫情熱點地區發放數千個口罩；「很多人都認為疫情已經過去，我不這樣認為，新冠肺炎是一個非常強大的對手。」