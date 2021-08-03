強烈建議室內戴口罩 白思豪不強制

白思豪出台命令，要求所有市府新晉員工上崗前必須提供接種證明，否則不能入職。（市長辦公室提供）

紐約市七天平均新冠檢測陽性率升破3%，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日表示，市府「強烈建議」市民遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，無論是否已接種新冠疫苗 ，在室內場合都應戴上口罩 ，但表示不會頒布強制口罩令，稱戴口罩無法起到疫苗的作用；目前全市疫苗接種已突破1000萬劑，白思豪已要求所有市府新晉員工上崗前必須提供接種證明，否則不能入職。

根據CDC的指標，紐約全市五區都已落入疫情「顯著風險」或「高風險」地區，市府數據顯示，全市的七天平均新冠檢測陽性率已經升至3.05%；白思豪表示，口罩令在許多場合已經存在，如公共交通、醫療機構、學校等聚集場所，而且目前所有未接種者在所有場合也應戴口罩；他並未出台進一步的口罩強制令，僅「強烈建議」民眾在市內戴口罩，「如果你無法確定周圍的人都打了疫苗，就戴上口罩。」

白思豪仍強調疫苗才是終結疫情的武器，「戴口罩不能代替疫苗的作用，這是戰略問題，所以我們的抗疫重點仍是接種疫苗。」不過，市衛生局長喬克西(Davd Chokshi)表示，目前大多數新冠肺炎患者都是未接種者，但接種者也出現了一定程度的感染，「口罩建議是基於最新科學證據，顯示Delta變種病毒的傳播能力超出此前預期；儘管目前我們目前所有工作都以接種為中心，但我們也希望民眾戴口罩。」

不過，多位民代表示市府應該採取更激進的措施；市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)和國會眾議員艾斯柏(Adriano Espaillat)表示，市府推出防疫政策的速度太遲緩，呼籲市府頒布規定，要求所有進入餐館酒吧、健身房、夜店等場所的市民必須出示接種證明，這樣才能才能促進年輕人打疫苗。

白思豪還宣布，所有市府新聘員工上崗前必須提供疫苗接種證明，否則將不能入職；他說，強制接種措施將立即生效，僅針對新晉員工，他此前已經要求所有現有市府員工接種或每周檢測二選一；白思豪表示，市府要在這方面做出表率，希望其他私營機構效仿。

市府上周也公布接種激勵措施，在市府下屬接種點打第一針疫苗者可獲得100元獎勵；白思豪表示，目前已有超過8300人拿到了接種獎勵，接種點的施打量也翻了一倍；他說，全市疫苗接種量突破1000萬劑。

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