買房要快 紐約疫後復甦 房價解凍

房地產市場回溫，今夏或成租、購房者獲利的最後機會。(記者張晨/攝影)

根據紐約房地產商Douglas Elliman的最新數據顯示，隨著疫情 的消退，今夏或成租、購房者獲利的最後機會；曼哈頓 的房價 正在解凍，但仍高於疫情前的水平，布碌崙(布魯克林)和皇后區的租房者繼續獲得與疫情前相比的折扣，而在全市房價較低的區域，買家願意支付比疫情前高出10%至20%的價格購房。

據Douglas Elliman的數據，6月曼哈頓的新租約簽約數量創下2008年以來的最高紀錄，可租房屋數量較1月時的紀錄高點下降了54.2%。

根據數據，與5月相比，全市租金上漲了1.7%，至每月3249元，但與2020年6月相比仍下跌3.8%，與2019年6月相比下跌8.48%。

對購房者來說，想在紐約市尋找性價比高的房子應該轉向皇后區或布碌崙，但尋找最佳交易的買家可能會考慮曼哈頓。

曼哈頓的房價在第二季度(包括4月、5月和6月)仍下跌了9.6%，目前一套普通住宅的售價為113萬元；這比第一季度上漲了12.3%，比去年同期上漲了2.1%。

第二季度曼哈頓完成了近3000筆地產交易，相比之下，這比第一季度增長了12.5%，比去年同期增長了12.5%。

在疫情爆發之初，市場上有太多可供購買的房屋，隨著防疫鬆綁，今年6月的待售房屋比2020年6月下降了50%。

在布碌崙，今年4月、5月和6月的房價中值為91萬元，比2019年同期上漲了11.66%，當時的房價通常為81萬5000元；而這個季度的價格較第一季度上漲了1.1%，較去年同期上漲了11%。

對皇后區而言，房子是最便宜的，但卻不是性價比最高的；數據指出，今年第二季度的房價中值為68萬元，比去年冬天上漲了3%，比去年同期上漲了12%，比2019年同期上漲了18.8%。