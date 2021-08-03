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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

疫後倖存 華埠喜運來大酒家整修中 估月中重開

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠「喜運來大酒家」目前正在施工，預計將於月中重新對外營業。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠「喜運來大酒家」目前正在施工，預計將於月中重新對外營業。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠大型酒樓在新冠肺炎疫情之下被迫歇業，在歷經艱難的一年多時間，位於披露街(Pell St.)的「喜運來大酒家」目前正在內部施工，根據知情人士，該酒樓預計將於本月中重新開放對外營業。

「喜運來大酒家」為華埠的老牌大型酒樓之一，不少社團聚會、婚喪喜慶等活動都選在該酒家舉行，在去年3月中因疫情歇業後，最近開始施工，除了內部的整修外，外觀牆面也一併施工；據了解，此前喜運來最多可擺桌40桌，整修後估計將可擺更多桌數。

華埠社區的大型酒樓「金豐大酒樓」，日前才因不敵疫情影響，而永久關閉其位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食及外帶，並遷至中央街(Centre St.)的新店址，不過相較於原可容納1000人的空間，新的地址最多只能容納125個座位，在其他酒樓永久關閉的情況下，也讓華埠缺乏大型可聚會場所，如今喜運來整修，預計將可緩解現階段缺問題。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，在喜運來重開後，不僅是對披露街上的其他小商家有助益，對於整個社區的經濟發展也將帶來正面效果；他說，目前披露街臨勿街(Mott St.)與臨包厘街(Bowery)的頭尾兩側，都有商家在經營，但中段由於喜運來等餐館此前關閉，導致無法帶動人流進入披露街，如今喜運來重新營業，將可以連結頭尾兩側的商家，吸引更多人潮。

陳作舟表示，由於大型酒樓的關閉，很多遊客想要到華埠飲茶卻沒處去，否則就是價格太高，在更多老牌酒樓重新回到社區後，顧客也能有更多選擇；他表示，目前華埠大型酒樓僅剩下喜運來、麒麟金閣，以及少數在東百老匯的酒樓，另外在中城有多間餐館的「Dim Sum Palace」，也將於近日在且林士果(Chamtham Square)拓展新店。

而即便目前紐約市的觀光業有回升，不過人流還是比疫情前少很多，陳作舟說，目前華埠與小義大利等社區處境相同，在社區居民不足以支撐本地經濟的情況下，許多餐館在疫情和緩之後新開幕，對社區經濟發展有幫助，但更重要的是遊客、觀光人潮也必須要回升，否則光有餐館沒有顧客，也將造成問題。

華埠 疫情 觀光

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