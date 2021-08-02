MTA加班費爆弊端 5人鑽申報漏洞詐領逾百萬

報告指，去年MTA加班費最高的五人，四人於長島鐵路工作，支領逾百萬元。(本報檔案照)

紐約地鐵、火車等雇員浮濫申請加班費，長期遭人詬病，去年加班費支出達11億元。大都會運輸署(MTA )審查長Carolyn Pokorny本周一項報告指，為加強監督人員出勤，減低詐領風險而安裝的生物特徵打卡鐘(biometric time clock)很少被使用，管理者仍依賴「誠實自我申報」的老方式計算加班費，置納稅人血汗錢於不顧。

MTA原計畫今年1月前全面改用指紋打卡鐘，但因新冠疫情延遲。MTA發言人Aaron Donovan表示，持續關注加班費改革，經加強監督後，相較近年最高的2018年，去年加班費已減少近2.5億元，目前正研究一項手機應用程式，以提升員工使用新方式紀錄工時的意願。

報告指，約1600名雇員工作 地點仍使用傳統打卡鐘，3240名長島鐵路 、紐約捷運員工則因工會協議，無須紀錄出勤時數。長島鐵路工程人員16％未依規定於上下班時打卡，之前報告已檢討該部門過度依賴自主誠實填表申報，難以查證，成為嚴重漏洞。MTA發言人表示，工程部門人員85％一天打卡兩次，11％打卡一次，並對無法打卡的員工，使用衛星定位系統，確定人在工作地點。

今年2月，聯邦法院陪審團裁定六名MTA員工共謀詐領加班費。非營利公共政策機構Empire Center for Public Policy月前報告指，去年MTA加班費最高的五人，四人於長島鐵路工作，支領逾百萬元，為工資的數倍。雖然加班費支出逐年減少，去年仍有400名員工加班費超過10萬元，約700人加班費超出薪資一倍。