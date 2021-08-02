5月迄今 熱浪襲紐約市 逾400人住院

熱浪導致5月至今紐約市已有超400人住院。（路透）

根據市府數據，從5月起至今，紐約市 因高溫 引發相關疾病而住院的患者已經超過425人，且今年6月與去年同期和前年同期相比，高溫引發的住院增加超過200%。

今年入夏後，紐約市不斷迎來高溫，6月30日溫度高達華氏103度；根據市衛生局數據，當日有64人因難抵熱浪 進入急診室；且今年6月因熱浪進入急診室的紐約民眾數量達到239人，超過此前三年同期數字的總和，今年6月住院人數與去年6月的65人相比增加267%，比前年6月的76人相比增加214%。

布碌崙(布魯克林)國王郡醫院(Kings County Hospital)急診部醫生Rejesh Verma表示，該院開設了更多床位專門應對因熱浪到醫院急救的患者，並在社區內發布更多提醒民眾預防中暑的資訊。

去年5月1日至9月底期間，全市共有427名患者因出現高溫症狀而就診，今年5月1日至7月24日間，該數字就已經達到426人。

尤其是在6月底一次熱浪期間，市長白思豪(Bill de Blasio)叮囑民眾為避免出現大型斷電而最好關閉家中可節約的電器那天，有142名民眾因難抵熱浪而進入醫院，不過今夏還沒有人因熱浪死亡。

根據環境新聞網站Climate Central日前發布的報告，紐市區的溫度比周圍地區平均高出七度以上。

環境組織WE ACT政策總監Sonal Jessel表示，在全球變暖，以及新冠疫情的雙重打擊下，民眾愈發難以獲得安全生活環境。