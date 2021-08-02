舒默：兆元基建法案在路上 MTA將獲至少百億撥款

舒默表示，如果基建法案通過，MTA將獲得至少100億元的撥款。（舒默辦公室提供）

聯邦參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前表示，兩黨就總額約為1兆元的基建計畫接近達成一致，如果法案通過，大都會運輸署(MTA )將獲得至少100億元的撥款。

基建計畫是拜登總統第一任期的核心，舒默表示，他對法案的前景「非常樂觀」；法案在參院通過後，預計本周將在眾院通過；他說，MTA將獲得至少100億元的聯邦資金，「這筆錢可能是紐約市 自荷蘭殖民者史岱文森(Peter Stuyvesant)擔任曼哈頓總督以來的最大一筆基建投資。」他還說，基建計畫中也可能資助替代哈德孫河底老舊鐵路隧道的「閘道計畫」(Gateway Project)。

不過他也表示，MTA將面臨嚴格審計，希望MTA高效利用聯邦資金，「聯邦政府將密切關注並確保這筆錢有效利用，不被浪費。」

MTA目前正經歷人士震盪，現任開發長利博(Janno Lieber)將擔任MTA代理執行長兼董事會代主席，原MTA執行長兼主席費伊(Patrick Foye)已轉任帝國州發展公司(Empire State Development Corporation)代總裁兼執行長；同時，州長葛謨(Andrew Cuomo)此前提案計畫將MTA執行長和主席二職位分由兩個人擔任，以利州府控制MTA運營，但此提案尚未在州參議會通過。

此外，MTA也面臨犯罪問題、客流量下降、人手不足、列車班次減少等問題，此前預計預計若不削減服務、漲價或凍結漲薪，到2025年將面臨6億5000萬元的預算虧空，預計2023年起將服務削減15%；自疫情開始以來，MTA就已經裁員4500人，約占總員工數量的6%，人手不足已經導致乘客等待時間變長、地鐵延誤。