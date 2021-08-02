我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

打擊犯罪夜全面回歸 各華人區警民同樂

記者顏嘉瑩／紐約報導
「全國打擊犯罪夜」將於3日在全市各分局登場，警民同樂。(本報檔案照)
「全國打擊犯罪夜」將於3日在全市各分局登場，警民同樂。(本報檔案照)

一年一度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)，將於3日(周二)下午至晚上在全美各地展開；該活動在去年由於受到新冠肺炎疫情影響而延後舉行，今年疫情趨緩下終重回各社區，紐約市警各轄區分局也和社區合作，將此警民同樂活動帶回社區，屆時將提供免費美食、娛樂節目以及預防罪案資訊等，警民攜手打擊犯罪，保護社區。

「全國打擊犯罪夜」活動由「全國守望相助協會」(National Association of Town Watch)發起，每年8月的第一個周二在全市各社區舉行，旨在促進警方與社區的合作、建立和諧警民關係，共同讓社區更安全；該活動在去年受到疫情影響，延後至10月才舉辦，規模也不如從前。

今年疫情趨緩全市五大區有超過70個社區都有舉辦活動，其中轄管華人社區的分局，包括曼哈頓華埠五分局、下東城七分局，布碌崙(布魯克林)班森賀62分局、8大道66分局和72分局、貝瑞吉68分局，皇后區法拉盛109分局、艾姆赫斯特110分局、貝賽111分局、森林小丘和雷哥公園112分局等，都與社區攜手，舉辦相關活動。

通過「全國打擊犯罪夜」活動，居民可以藉此認識社區的警員和輔警，建立互信關係；每個社區的活動內容不盡相同，大多透過免費的美食、音樂、臉部彩繪等，拉近警民關係。

此外，今年也有部分分局將現場提供免費新冠肺炎檢測和疫苗接種等，還提供民眾預防犯罪等知識，民眾若有任何與社區安全或罪案相關問題，也可以在現場與警方交流。

除了轄區分局外，活動上也將有民選官員、當地社區團體到場，而社團也會提供攤位，準備遊戲、抽獎和贈品等免費活動內容。

查詢市警各分局打擊犯罪夜的時間和地點，可上網查詢，網址為：https://on.nyc.gov/3A3qjLh。

疫情 美食 新冠肺炎

上一則

紐約發100元獎勵金 盼公校家長幫推疫苗

下一則

紐約民代籲重啟口罩令 室內都要戴

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
華埠退休女教師遇襲 警公布嫌犯照

華埠退休女教師遇襲 警公布嫌犯照
法拉盛獅子會 周經皓接掌

法拉盛獅子會 周經皓接掌
角聲「神采飛揚」免費表演展覽連4周

角聲「神采飛揚」免費表演展覽連4周

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎