打擊犯罪夜全面回歸 各華人區警民同樂

「全國打擊犯罪夜」將於3日在全市各分局登場，警民同樂。(本報檔案照)

一年一度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)，將於3日(周二)下午至晚上在全美各地展開；該活動在去年由於受到新冠肺炎疫情 影響而延後舉行，今年疫情趨緩下終重回各社區，紐約市警各轄區分局也和社區合作，將此警民同樂活動帶回社區，屆時將提供免費美食 、娛樂節目以及預防罪案資訊等，警民攜手打擊犯罪，保護社區。

「全國打擊犯罪夜」活動由「全國守望相助協會」(National Association of Town Watch)發起，每年8月的第一個周二在全市各社區舉行，旨在促進警方與社區的合作、建立和諧警民關係，共同讓社區更安全；該活動在去年受到疫情影響，延後至10月才舉辦，規模也不如從前。

今年疫情趨緩全市五大區有超過70個社區都有舉辦活動，其中轄管華人社區的分局，包括曼哈頓華埠五分局、下東城七分局，布碌崙(布魯克林)班森賀62分局、8大道66分局和72分局、貝瑞吉68分局，皇后區法拉盛109分局、艾姆赫斯特110分局、貝賽111分局、森林小丘和雷哥公園112分局等，都與社區攜手，舉辦相關活動。

通過「全國打擊犯罪夜」活動，居民可以藉此認識社區的警員和輔警，建立互信關係；每個社區的活動內容不盡相同，大多透過免費的美食、音樂、臉部彩繪等，拉近警民關係。

此外，今年也有部分分局將現場提供免費新冠肺炎檢測和疫苗接種等，還提供民眾預防犯罪等知識，民眾若有任何與社區安全或罪案相關問題，也可以在現場與警方交流。

除了轄區分局外，活動上也將有民選官員、當地社區團體到場，而社團也會提供攤位，準備遊戲、抽獎和贈品等免費活動內容。

查詢市警各分局打擊犯罪夜的時間和地點，可上網查詢，網址為：https://on.nyc.gov/3A3qjLh。