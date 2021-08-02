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歹徒皇后區餐館前濫射近40槍 釀10傷

記者顏嘉瑩／紐約報導
槍手在開完槍後，坐上摩托車逃逸。(市警提供)
槍手在開完槍後，坐上摩托車逃逸。(市警提供)

紐約市再次度過一個血腥周末，兩天18人遭到槍擊，三人死亡，其中7月31日晚間發生在皇后區、槍手朝餐館用餐人群濫射案，更是震驚各界；兩嫌犯忽然朝著人群狂射37槍，造成十人受傷，警方指出，此案為有預謀的行兇，疑為涉幫派衝突，受傷的十人中三名是拉丁裔幫派「Trinitario」的成員，但另有七名無辜路人也遭槍擊受傷。

槍手朝著餐館的用餐人群射擊，造成十人受傷。(市警提供)
槍手朝著餐館的用餐人群射擊，造成十人受傷。(市警提供)

這起濫射槍案7月31日(周六)晚約10時41分許，發生在皇后區99街與37大道附近；根據警方公布的現場監控畫面顯示，兩名身穿黑色長袖上衣及長褲的男嫌，在左轉走進可樂娜37大道後，從衣服中掏出槍，朝著墨西哥餐館「Dos Bros」前用餐人群掃射；兩名開槍嫌犯連開數十槍後，另兩名男子騎著摩托車前來接應，兩嫌隨即坐上摩托車，往37大道東向逃離現場。

兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

警方在現場發現了37個彈殼和三發已經變形的子彈，而該起槍擊案一共造成八男兩女受傷，所幸在被送往醫院救治後，目前均無大礙。

警方1日一早在現場舉行記者會，市警總探長James Essig表示，看到如此案件發生讓人感到非常不安；針對開槍的兩名嫌犯，Essig表示，「兩人在擠滿派對、用餐人潮的人行道上，就直接掏出槍來開槍，在至少射出37發子彈後，居然平靜坐上摩托車逃離，非常無恥，這是一次無恥的協同攻擊。」

紐約市最近一年多來槍擊案飆升，涉案年齡層也有下降趨勢，槍支問題日趨嚴重；警方認為，執法單位對於青少年的刑事處置寬鬆，也是造成數字攀升的原因之一。

該周末另外還發生了三起死亡槍擊案件，分別發生在布碌崙(布魯克林)和布朗士；一名男子1日凌晨約4時50分在皇冠高地(Crown Heights)，遭到一名坐在四門黑色轎車的槍手槍擊，子彈打到胸部，送醫後不治。

凌晨約4時30分在布碌崙的Canarsie，又有一名32歲的受害人在商店前遭人以槍射擊多次，槍手逃逸，被害人送醫後也被宣告死亡；另外在布朗士，一名28歲男性被害人被人從背後開槍六次，送往醫院搶救四個小時後不治身亡。

皇后區和曼哈頓也發生了兩起槍擊案，一名55歲和一名35歲的受害人遭到槍擊，但送醫後狀況穩定，沒有生命危險。

槍手後還有兩名男子騎車接應。(市警提供)
槍手後還有兩名男子騎車接應。(市警提供)

槍擊 紐約市 皇后區

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