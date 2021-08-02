紐約民代籲重啟口罩令 室內都要戴

市議會衛生委員會主席李文呼籲民眾重新戴上口罩，市府將在2日更新口罩令。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情 繼續升溫，州府數據顯示，全州新冠住院人數過去半個月中增長一倍有餘，新冠檢測陽性率也繼續增長，市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)呼籲民眾重新戴上口罩 ；市長白思豪(Bill de Blasio)則透露，市府8月2日將更新口罩令，預計將要求民眾無論是否接種，都應在室內場合戴口罩。

根據州府數據，全州7月31日共新增2516例新冠肺炎病例，陽性率2.68%，儘管比前日有所下降，但可能是因周末檢測較少所致；同時，全州新冠住院病例增至739人，相比之下7月14日僅有340人。

霍夫斯特拉大學醫學院代理醫療長何希維克(David Hirschwerk)表示，如果仍有大量民眾未接種且所有人不戴口罩，病例數預計將繼續增長，「如果民眾對目前的疫情有所警覺，在大規模聚集的室內場所帶上口罩，盡量待在室外，將有助於控制疫情傳播；疫苗仍然是控制疫情的關鍵，如果更多民眾接種，病毒的傳染率將降低。」

此前聯邦疾病防治中心(CDC)表示，Delta病毒的傳染力堪比水痘，而且已接種人士感染後也有可能傳染他人；不過，何希維克說，接種疫苗能仍能降低感染概率，而且罹患重症或死亡的概率會降低。

此前一直呼籲市府重啟口罩令的市議員李文8月1日再次做此呼籲，「我對市府仍未更新口罩令感到沮喪，我們需要戴上口罩。」

不過，當被問到當前疫情是否可能導致紐約市 再次全面關閉商業和學校時，李文表示，目前的接種率料能讓紐約市避免更為嚴格的防控措施，「目前已有450萬人接種疫苗，我們還沒走到去年春天的險惡境地，我不認為當時的嚴格防控措施會再來一遍；但是，酒吧、夜店、電影院等公共場所的健康篩查措施應該重啟。」

白思豪此前表示，市府本周一將更新口罩規定，但表示口罩相關的防疫指導影響目前的接種工作，並暗示將限制未接種者參加特定活動；此前紐約市已有多個餐館9月初起將不再允許未接種者堂食，百老匯劇院重開後也將僅允許接種者入內。