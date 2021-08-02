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紐約發100元獎勵金 盼公校家長幫推疫苗

記者呂賢修／紐約報導
教育局提獎勵措施，盼公校家長會幫忙推廣疫苗施打。(美聯社)
教育局提獎勵措施，盼公校家長會幫忙推廣疫苗施打。(美聯社)

新冠變種病毒肆虐、接種率停滯，市長白思豪推出「轉介費」政策(referral bonus)，獲核准的機構如教堂等社區組織，每介紹一人至市府施打站接種，可獲100元，每機構上限2萬元；市教育局近日發電郵給各公校家長會(PTA)，鼓勵登記參與，為家長會增加運作資金。家長、教師們有人樂見，也有人批不智。

一名教師表示，這是利用老師、家長之間的信任，以及「一切是為了教育」的理想，但可能有利益衝突，「這真是家長會的責任？」有家長覺得能提升父母對學校事務的參與感，也有家長表示，希望所有老師、家長都接種，但擔心金錢介入會讓彼此的信任走味。

布朗士第八教育委員會成員Gina Ramos說，有些家長感覺被收買，或是像盲目跟隨的羊群。有五名子女讀公校的華裔家長蔡艾美(Amy Tsai)說，市府似不顧變種病毒的威脅，有意往家長口中塞奶嘴，想藉此加速重啟。居民經濟能力較弱的學區，家長會募款原本就不易，但這種利誘方式，實在有損顏面。皇后區家長Jean Hahn則表示，不樂見政府這樣花納稅人的錢。

市府提出該策略，本意是善用宗教機構、人際關係，將推廣接種工作深入社區。目前尚不知多少家長會已登記加入，教育局回應：接種疫苗是脫離疫情的護照，應盡一切力量宣導，讓更多符合資格的學生、家長施打。登記表網址：https://forms.cityofnewyork.us/f/VaccineReferralBonus。

教育局 變種病毒 公校

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