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Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

記者金春香╱紐約報導
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

雖然紐約州成人新冠疫苗接種率已超過75%，但州府7月31日數字顯示，新增檢測陽性病例3050人，是5月7日以來單日新增最高值。州府官員可能在2日採取新的管制措施。

紐約州在31日各項新冠相關數字明顯增加，是5月7日以來首次單日超過3000人確診。一個月前，平均每日新增僅300至400例。住院數為699人，與一周前相比增加40%，加護病房新冠病患也增加25%，單日五人死亡。

全州七天平均陽性率從一周前的1.66%升至2.4%，州府奧伯尼都會區(Capital Region)七天平均陽性率最高，達到3.31%。

在紐約市，高傳染性的Delta變種病毒感染數字持續激增，占衛生局所採取陽性樣本的72%，是三周前的三倍。

在紐約以及全國範圍內，由於Delta變種病毒的迅猛傳播，更多已經接種疫苗者也感染病毒，根據聯邦疾病防治中心(CDC)30日數據，美國過去一周內有3萬5000已經完全接種者新冠檢測結果呈陽性，在紐約州，至今已有超過1萬1000完全接種者感染。

根據CDC的7月26日數據，全美範圍內未接種者感染數仍比接種者高八倍，住院機率則高25倍。

紐約仍採取鼓勵接種的方式控制疫情，從7月30日起，在市府運營施打站接種者，可得100元獎金，當天結束前，已經有超過2000人獲得獎勵。

不過根據感染率數據，紐約全市五區和長島均屬於疫情激增區域，州長葛謨(Andrew Cuomo)建議疫情傳播高風險區的地方政府，認真考慮執行CDC口罩相關新指南，市長白思豪(Bill de Blasio)預計在周一(8月2日)宣布新的口罩令。

紐約州 疫情 CDC

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