海港城爆頭案下周開庭 被告或認罪換減刑

嫌犯持鐵鎚到自助餐廳裡殺人。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)海港城鐵鎚殺人案，將在下周開庭，被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)代表律師將出示證明其深受精神疾病困擾的證據，且可能協商認罪求減刑；該案其中一名死者的家屬7月31日拜訪美國亞裔 聯合總會，希望社區連署請願，並在庭審當日到法院外集會和進入旁聽，爭取重判。

2019年1月15日，馬湯諾維奇手持鐵鎚闖入羊頭灣的海港城自助餐廳，重擊三名華裔員工，34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強不治；兇手遭控一級謀殺、仇恨犯罪等罪，最重面臨終身監禁。

兩年前在海港城發生的鐵鎚殺人案。(本報檔案照)

潘子密的妻子7月31日表示，丈夫生前是家裡的頂梁柱，一夕之間失去他，對整個家庭不管是心理或經濟上都帶來衝擊；三名兒女彷彿一夜成長，女兒也會反過來安慰母親，相互依靠。

檢方此前提到被告律師下周將呈交關鍵證據，很有可能與馬湯諾維奇的精神疾病有關，另外他有可能認罪以求減刑；潘太太表示，擔心被告會因此逃脫重刑，但他背負三條人命，必須重判。

> 涉嫌殺死三名華裔員工的馬湯諾維奇。(本報檔案照)

她說，近來精神患者引發的犯罪愈來愈多，亞裔頻頻受害，不能每次犯罪後都用心理問題作為藉口；要求嫌犯至少要在醫院內受到終身管制，絕對不可以再放出社會害人。

儘管丈夫已去世兩年，潘太太和檢方密切配合追蹤該案，想為三名死者討回公道；在朋友的幫助下，她在網上發出請願，短短時間就徵得逾500人簽名，她希望更多人能到該網站https://bit.ly/2TOptm4簽名，他們會把請願書經由檢方交給法官，傳達社區要求嚴懲的意願。

馬湯諾維奇的庭審日期是8月5日(周四)，預計在早上9時30分後開始，地址是布碌崙國王郡高等法院，地址是布碌崙Jay街320號；有意參加的民眾可聯繫亞總會(929)-999 8800。