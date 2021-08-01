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華埠退休女教師遇襲 警公布嫌犯照

記者張晨／紐約報導
攻擊華裔退休教師嫌犯遭五分局通緝。(市警提供)
攻擊華裔退休教師嫌犯遭五分局通緝。(市警提供)

曼哈頓華埠發生一起當街無故攻擊華裔案件，轄區市警五分局7月31日公布案發地監控錄像，並向嫌犯發出通緝令；據悉，受害者為華埠一公立小學的退休教師，其子茹聰在疫情間多次單日奔跑12小時，並創辦了「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)，他當日也表示，社區應相互照應共同抵制仇恨犯罪在華埠蔓延。

影音來源：市警提供

警方表示，27日晚10時左右，於布隆街(Broome St.)交茂比利街(Mulberry St.)口，一男子當街毆打一名華裔婦女的右眼太陽穴致其倒地不起，當受害者起身準備看清嫌犯樣貌時，已沿著茂比利街向北逃逸。

警方調取案發地附近監控錄像時看到，歹徒本跟在受害者身後，趁其在路邊轉身的間隙揮拳攻擊，好在路邊有一些堆放的垃圾，華婦才不至於直接倒地，而嫌犯在作案後頭也不回地離去。

受害者之子，在疫情肆虐紐約的一年多間創辦「為華埠奔跑」，多次慢跑12小時為華埠籌得超10萬善款，助社區復甦的茹聰表示，好在案發後街角餐廳的服務生應聲趕來，許多路過的居民也駐足幫忙才讓母親不至於「陷入更糟糕的情形」，社區應相互照應以抵制更多仇恨罪案的發生。

他說，「希望這個攻擊者相信，如果我能連續跑12個小時，我就有足夠的耐心和韌性直到把他找出來繩之以法。」

根據五分局通緝令，嫌犯身形魁梧，最後一次被看到時身穿深色上衣，下身穿淺色牛仔褲、運動鞋，留有黑髮和小鬍子。

警方現呼籲民眾有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯當街毆打華婦右眼太陽穴致其倒地不起。(市警提供)
嫌犯當街毆打華婦右眼太陽穴致其倒地不起。(市警提供)

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