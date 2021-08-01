非法改建6家庭 法拉盛華人屋主罰5萬

7月31日該屋大門緊閉，並掛出房產出售的告示。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 一戶華裔 屋主因將三家庭住宅，非法改建成六家庭住宅，私自在一樓與二樓安裝額外的爐頭等，遭人投訴；市樓宇局指屋主沒有施工許可且違反清空令等，開罰逾5萬元，為6月最高罰款。樓宇局信息稱，屋主已完成屋內整改，當局已撤回清空令。

市樓宇局7月31日公布6月執法報告，當局嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共有85起相關違規案件；其中法拉盛35大道147-11號的屋主，因非法改建、沒有施工許可等違規問題，被罰5萬2800元，為全月第一高罰金。

根據市樓宇局資料，該住宅迄今收到18件投訴並被開出20項違規，屋主於2018年10月因在沒有施工許可的情況下，違規在地下室、一樓、二樓與閣樓加蓋房間，被樓宇局調查，並於2019年1月23日裁定部分違規，被罰1600元，同年6月30日因未遵守當局整改要求被罰2500元。

樓宇局於去年再收到舉報，稱屋主涉嫌在一樓與二樓違規加裝爐頭，在地下室改變燃氣管道，並安裝熱水器等，遭到當局多個月的調查，市行政審理和聽證辦公室(OATH)於今年6月22日裁定屋主非法改建以及未遵守清空令(Vacate Order)等違規成立。

根據市樓宇局另一份數據，屋主已遵守當局要求完成整改，當局已於今年5月撤銷該屋的清空令；7月31日該屋大門緊閉，門上被貼有市樓宇局5月核發的開工許可，並掛出房產出售房屋的告示。

6月樓宇局一系列執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，遏制建築行業中的不良行為。6月共有37件違規涉及36種不同情況的非法改建，罰金共計41萬5000元，另有35件違規涉及六個不同地點的違規短期居住，罰款共計76萬4050元；還有13件違反建築工地安全的處分案，罰金共計12萬562元，另有13人涉及12不同地點因未能履行建築監督職責，被罰14萬5000元。