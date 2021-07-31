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助家長返工 11億經費待托兒機構申請

記者金春香／紐約報導
紐約州將投入近11億元聯邦資金給州內托兒服務機構，托兒機構可從8月4日開始申請獲取資金。(本報檔案照)
紐約州將投入近11億元聯邦資金給州內托兒服務機構，托兒機構可從8月4日開始申請獲取資金。(本報檔案照)

州長葛謨(Andrew Cuomo)30日宣布，紐約州將投入近11億元聯邦資金給州內托兒服務機構，為更多家庭提供服務，助家長安心返回工作場所，這是紐約州兒童照護最高單筆資金補助，托兒機構可從下周三(8月4日)起申請。

紐約州兒童和家庭服務辦公室(Office of Children and Family Services，OCFS)負責這項近11億元的資金管理和發放。葛謨表示，兒童照護對經濟復甦至關重要，疫情期間很多托兒中心遭遇經營困難，有些甚至關閉，家長也必須在家中陪伴孩子，這筆資金能幫助托兒中心克服疫情的困難。

符合申請資格的托兒中心包括獲得OCFS許可或在OCFS註冊的機構，以及紐約市日托中心(day care center)等，這些機構必須在今年3月11日之前就已經開始營業，且申請時也需要正提供面對面托兒服務；若申請時機構並未提供面對面服務，只要證明是由於財務困難、公共健康影響和其他新冠相關原因而暫時停業，且保證在一定日期內會重新提供服務，也符合申請資格。

葛謨日前也呼籲企業盡快結束遠程工作狀態，勞工節前返回辦公室，否則地方經濟難以真正復甦。申請網址：https://ocfs.ny.gov/main/。

紐約州撥款托兒服務，助家長安心返回職場。(美聯社)
紐約州撥款托兒服務，助家長安心返回職場。(美聯社)

紐約州 葛謨 疫情

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