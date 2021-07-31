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無證客疫期救助金明起開放申請 最高可領1.56萬

記者牟蘭／紐約報導
紐約州無證工人疫期失業紓困金訂於8月1日開放申請。(美聯社)
紐約州無證工人疫期失業紓困金訂於8月1日開放申請。(美聯社)

紐約州「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)將於8月1日開放申請，為無證移民與其他不符合領取聯邦紓困金的失業人員，單獨設立一項總額21億元的疫期救助金，最高可一次可領1萬5600元；但多位州議員指出，這項法案未將領取現金薪水的工人納入，呼籲州府盡快修改細節。

該基金包含在州府新財年預算中。根據州府網站，申請者需提供2018到2020年的個人報稅單、雇主出示的信件說明受雇時間與離職原因，失業前六個月期間的六周薪資單，與2019年與2020年的W-2或1099表等資料；若申請者符合上述要求，有資格獲得1萬5600元；若無法出示資料申請者，可獲得3200元補助。

州參議員劉醇逸對此表示，為讓這項法案通過，部分細則需多數議員達成共識。

他說，就像政府的其他救濟金一樣，申請者需提供部分文件，以證明自己可獲得相關補助，他呼籲符合標準者查閱詳情、盡快申請。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)則表示，州府對申請者有諸多限制，如許多從事現金工的新移民，根本無法提供相關資料，他將聯合同儕要求州府，改善這項法案的申請細則，幫助更多一線移民工人受惠。

金兌錫指州長葛謨(Andrew Cuomo)傷害大量工薪族的利益，若州府改變相關申請規定，將立即向社區推廣這項基金的申請。

根據州府網站，申請者需在2020年3月27日至今居住在紐約州，不符合失業保險、新冠疫情收入補助或其他聯邦福利補助，並證明2021年4月前的12個月中因失業、收入減少或因疫情無法或無處工作，且收入低於2萬6208元；若申請者因家庭的戶主去世或殘疾，而承擔大部分收入壓力，也可申請。

申請者需準備一種或多種證件，其中一份需包含申請者的照片與出生日期；有意申請的民眾請至網頁dol.ny.gov/excluded-workers-fund及dol.ny.gov/excluded-worker-fund-applicationdetails查看詳情，有中文版。

紐約州 移民 疫情

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