布碌崙選區重畫 「4華社應整合」

涵蓋日落公園的州參議員第20選區畫分受到關注。(取自州參議員米維網站)

紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)29日舉行布碌崙 (布魯克林)國王郡和史泰登島選區重畫公聽會，華人 代表認為，當地華社的州參議員選區分散，提出將日落公園 、Homecrest、班森賀以及羊頭灣四處華社整合，當地華人的需求和所需資源更相似，注入到社區的資源能達到共同利益最大化。

曾擔任「2020年每個紐約人都算數」項目協調員的華裔民權律師歐陽蕭安表示，華裔人口集中的日落公園目前被兩個州參議員選區所畫分，包括涵蓋非洲裔社區布朗斯維爾(Brownsville)的第20選區、以及正統猶太人為主的第17選區波羅園(Borough Park)；由於語言障礙、缺乏社會服務、無完善的公共交通，各區居民缺少交流和溝通，利益也不一致。

反之Homecrest、班森賀以及羊頭灣，與日落公園整合成一體更恰當；另外她也認為國會眾議員第11選區不應將布碌崙南區和史泰登島畫為一體，布碌崙南區的聲音經常被占據更大範圍的史島所淹沒。

安服心公共健康服務中心(AMPHS)負責人余曼玉、華人策劃協會(CPC)代表則強調，在新冠疫情期間，他們均有來自日落公園以外的華人求助；余曼玉表示，由於日落公園選區的不當畫分，社區難以形成強有力的聲音爭取資源，過去11年間，州府僅三次撥款給當地非營利組織。

余曼玉表示，以上四個華社有強烈的連結因素，交通的便利性也增加社區之間的相互交流，民眾會到各處工作；另外仇恨亞裔犯罪情緒高漲，社區急需一個能專門為亞裔發聲的民選官員。