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Vessel重開才兩月…與4名家人同遊 14歲少年跳樓亡

記者洪群超／紐約報導
曼哈頓哈德遜廣場地標建築Vessel重開僅兩月，29日再有一名14歲少年跳下身亡。(記者洪群超／攝影)
曼哈頓哈德遜廣場地標建築Vessel重開僅兩月，29日再有一名14歲少年跳下身亡。(記者洪群超／攝影)

位於曼哈頓中城哈德遜廣場的地標Vessel開放後，因變成跳樓自殺「聖地」，一度被迫關閉四個多月，今年5月重開；但29日再發生一起跳樓自殺事件，一名14歲少年從頂層一躍而下。據了解，死者與四名家人同遊，保全人員因此未視為「可能輕生」者。兩年發生四起自殺，開發商對媒體表示正考慮是否關閉Vessel。

根據警方消息，案發時間為當日下午1時許，遊人正多之時；該14歲少年毫無預警地從Vessel頂層第八層跳下，Vessel緊急疏散遊客，警方也封鎖現場，截至發稿尚未公布死者姓名。

這是Vessel自2019年開放以來發生的第四起自殺案。Vessel作為美國歷史上規模最大的私人開發項目哈德遜廣場的地標，由英國設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台，讓遊客們可觀賞紐約和哈德遜河的廣闊景色。

但開放性的設計，從Vessel建成伊始，就令一些人擔心會有安全隱患；「建築師報」(The Architect's Newspaper)前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)曾撰文寫道，「當一個人爬上Vessel，欄杆只有齊腰高，就有人會產生往下跳的想法。」

Vessel去年2月開始發生跳樓事件，今年1月11日，第三名自殺者、一名21歲男子跳下後，Vessel宣布暫停開放；直到5月28日才重開，且要求必須兩人以上同行才可上去遊覽，現場駐守的工作人員也加倍，免費遊覽也改為上午11時後成人票價十元。但僅隔兩個月，又發生跳樓。

若發現身邊親友有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，號碼為(800)273-8255，聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741。

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