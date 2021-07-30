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送餐平台設限 市議會法案保障餐館利益

記者和釗宇／紐約報導
市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，延長至明年2月。(記者和釗宇／攝影)
市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，延長至明年2月。(記者和釗宇／攝影)

新冠疫情紐約市小商家遭受重創，疫情高峰期禁止堂食也讓一些第三方外賣送餐平台趁機提高抽成，傷害餐館業者利益；市議會29日舉行全體會議，通過多項法案，包括將去年通過的規定第三方送餐平台收費上限的法案延長至明年2月；其他法案則要求第三方平台在餐館提出要求時，為餐館提供訂餐者的個人信息，但禁止餐館違規使用個人信息。

市議會去年5月曾通過多項小商家援助法案，對於依賴外賣業務的餐館業，規定第三方外賣服務平台每單對餐館抽成不得高於15%，其他類型服務的費用比率不得高於5%，同時也禁止第三方外賣平台對電話訂單收取任何費用；違規的第三方平台將被罰款，對一家餐廳違規收費一次，每日最多可罰1000元。

市議員莫亞(Francisco Moya)和周奈(Mark Gjonaj)分別提案，延長以上規定至明年2月17日；莫亞表示，「長期以來，第三方外賣平台和餐館的力量一直不平衡，小商業者要生存，不應受到第三方平台的收費壓力，我們有責任保障小商業者繼續運營。」

同時，市議員鮑沃斯(Keith Powers)提出的法案也獲通過，規定第三方平台在餐館提出要求時，須向餐館提供相關外賣交易的資料，包括訂餐者姓名、電話、電郵、地址和點餐內容；顧客有權拒絕平台向餐館提供該信息，法案也禁止餐館在沒有得到顧客許可的情況下出售、洩漏顧客個人信息。

鮑沃斯表示，在保護隱私的前提下，該法案將有利餐館業者更容易接觸顧客；不過，該法案仍然引起個資洩漏的擔憂，紐約郵報(NY Post)日前稱，研究顯示只有七分之一的小商業者經過消費者信息保護訓練，該法案將讓顧客資料成為駭客的目標。

紐約市 疫情 隱私

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