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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

紐約特定活動只准接種者參加 下周將頒口罩新規

記者和釗宇／紐約報導
紐約市已有多家餐館表示將拒絕未接種者堂食，右二為市長白思豪。(市長辦公室提供)
紐約市已有多家餐館表示將拒絕未接種者堂食，右二為市長白思豪。(市長辦公室提供)

Delta變種病毒肆虐，聯邦疾病防治中心(CDC)建議民眾在室內重新戴上口罩；市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，市府將於下周公布口罩新規，並暗示將限制未接種疫苗者參加特定活動；餐館業大亨梅爾(Danny Meyer)表示，旗下多家餐館9月初起將不再允許未接種者堂食。白思豪對此表示支持，並呼籲其他私營企業仿效。

州府數據顯示，全州28日新增2567病例，日新增病例繼續增長，檢測陽性率也增至2.49%；根據CDC制定的疫情指標，紐約全市五區均為疫情「顯著風險」或「高風險」地區，其中史泰登島每10萬人感染人數超過100人，屬於「高風險」地區；CDC建議以上兩種地區的民眾無論是否已接種，在室內場所都應戴口罩。

白思豪表示，市府下周將更新口罩規定，但不希望相關的防疫事項影響目前的接種工作，「我們下周一將公布進一步的防疫指南；但疫苗接種仍然是重心，希望確保所有的指南都遵從鼓勵接種的大方向。」市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)也表示，口罩能夠防止疫情的擴散，但疫苗接種仍然是「結束疫情的最重要措施。」

目前全市56.7%居民完全接種，但接種率增長緩慢；白思豪說，「如果人們還是猶豫，未來更多活動可能只允許接種者參加。」

此前市府宣布下月將在全市五區舉辦「我愛紐約：紐約市返鄉音樂會」，現場僅允許已接種者參加；市府29日也更新了曼哈頓外其他四區的音樂會出場陣容，8月2日上午10時起，民眾可登錄NYC.Gov/HomecomingWeek獲取門票，音樂會將由CNN直播。

另外，餐館業大亨梅爾29日宣布，旗下Gramercy Tavern和Union Square Café等三家餐廳從9月7日起，所有堂食顧客必須出示疫苗接種卡或州府的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)行政總監雷吉(Andrew Rigie)也表示，為保障公共安全，所有選項都應考慮；「餐館業無法承受另一次營業限制，我們支持餐館、酒吧執行強制疫苗令，保護員工和顧客的安全，也希望這一行動能為更多企業接受。」

市長白思豪表示，市府將於下周公布口罩新規。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，市府將於下周公布口罩新規。（市長辦公室提供）

紐約市 口罩 疫苗

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