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「亞裔警員榜樣」 葛彧彥晉升督察 華警第2高階

記者洪群超／紐約報導
葛彧彥晉升督察，繼續統領市警公共信息處。(本報檔案照)
葛彧彥晉升督察，繼續統領市警公共信息處。(本報檔案照)

紐約市警副督察葛彧彥(Sylvester Y. Ge)訂於30日在市警升職禮中晉升為督察(Inspector)，成為繼現任皇后北區勤務指揮中心副指揮官的吳銘恆後，目前市警高階警官中的第二位督察；葛彧彥晉升後，仍將繼續掌管市警公共信息處(DCPI)，他也是首位執掌該部門的東亞裔

葛彧彥在市警服務25年，2020年起任負責市警與媒體和公眾溝通、發布新聞與訊息的公共信息處主管，他還是市警亞裔警官協會(NYPD AAPEX)顧問委員會成員。

14歲時與家人從中國上海移民來美的葛彧彥，能講流利的國語、上海話和粵語；他在曼哈頓下東城上中學，考入紐約市立大學勃魯克學院修讀商科，一年後在導師的建議下轉至市大約翰傑刑事司法學院，先後獲得政治學學士和刑事司法碩士學位。

葛彧彥大學時期就參加公務員考試，1994年21歲時，成為州懲教署(New York State Correction)史上首批亞裔獄警；當獄警兩年後，他考入市警校，服務至今；他先後任職於市警房屋局、招募組、皇后區阿斯托利亞114分局、市警內部事務署(IAB)、曼哈頓西村六分局等，並從2017年起擔任市警菁英雲集的高速公路警局(Highway District)副局長。

2020年起，葛彧彥成為市警負責對內和對外溝通最重要部門的公共信息處首位東亞裔主管；據悉，他晉升為督察後，仍將繼續擔任該職。

市警亞裔警官協會對葛彧彥晉升為目前市警第二高階華裔警官表示祝賀與致敬，表示他是市警所有亞裔成員的榜樣；根據市警亞裔警官協會統計，市警3萬6000名制服警員中，目前有超過3000名亞裔，其中550名為警佐(Sergeant)以上警銜。

亞裔 紐約市 曼哈頓

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