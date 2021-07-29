我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

布碌崙撤銷超過3500起大麻案 助涉案者重返正常生活

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約州政府自通過娛樂大麻合法化後，不少地區檢察官陸續撤銷持有或吸食大麻的相關指控。(美聯社)
紐約州政府自通過娛樂大麻合法化後，不少地區檢察官陸續撤銷持有或吸食大麻的相關指控。(美聯社)

紐約州政府自3月通過娛樂大麻合法化後，不少地區檢察官陸續撤銷持有或吸食大麻的相關指控；布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)日前宣布，再撤銷過去50年超過3500宗與大麻相關的案件，以幫助曾被指控的人重返正常生活。

蔣莎樂通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，指出自大麻合法化以來，布碌崙地區檢察官辦公室已撤銷240起待審案件，而涉及重罪的大麻指控則個別在法院審理後被撤除；但他說僅是辦公室不再起訴大麻指控還不夠，要求法官伊斯皮納(Keisha Espinal)撤銷3578起涉及持有或吸食大麻案件。

這些案件可追溯至上世紀70年代，只因拘捕令(open warrants)還保留在系統中，而此舉將撤銷布碌崙大部分的大麻案；蔣莎樂感謝法院花時間將這些陳舊案件搜索出來，並正式地將他們撤除，目前包括布碌崙刑事法院和國王郡的州高等法院，只剩八起因駕駛期間吸食大麻或引發其他罪名的案件。

「長久以來，大麻指控對年輕人和少數族裔群體帶來更大的影響」，蔣莎樂表示，這些逮捕和指控毀了他們的人生，背負著罪名無法回到社會生活；他希望通過撤銷大麻輕罪，可讓民眾對司法更有信心，不會因害怕逮捕或遣返而在受到傷害時拒絕與警方交涉。

蔣莎樂表示，他的辦公室一直在引領全市將大麻合法化，前布碌崙地區檢察官湯普森(Ken Thompson)在2014年就不再提出持有大麻指控，2017年作為代理地區檢察官的蔣莎樂進一步提出，不再起訴所有吸食大麻的案件；直到2018年9月起至今，其辦公室就屢次撤銷過往持有或吸食大麻的相關指控。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂日前通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，撤銷過去50年超過350...
布碌崙地區檢察官蔣莎樂日前通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，撤銷過去50年超過3500宗與大麻相關的案件。(視頻截圖)

大麻合法化 布碌崙 檢察官

上一則

雷安娜「舊夢不須記」實體演唱會8/14在金神舉行

下一則

醫師王耀明 接掌法拉盛華商會

延伸閱讀

瑪麗珠娜（一二）

瑪麗珠娜（一二）
勒索不成反施暴 布碌崙華男遭通緝

勒索不成反施暴 布碌崙華男遭通緝
布碌崙7、8大道改單行 亞當斯：勿政治化

布碌崙7、8大道改單行 亞當斯：勿政治化
租33民宅 創加盟模式…他種10億元大麻 辯救癌末病人

租33民宅 創加盟模式…他種10億元大麻 辯救癌末病人
大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任