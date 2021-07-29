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兒童誤食大麻軟糖住院攀升 未滿5歲占2/3

記者金春香╱紐約報導

紐約市兒童因誤食成人的大麻軟糖和餅乾而住院的病例數字近年來逐年增加，隨著大麻合法化的推進，兒科醫生認為兒童誤食意外可能會繼續增加，市長白思豪(Bill de Blasio)日前提醒家長一定要保證兒童不會輕易接觸到這些含有大麻的食品。

根據市府部門數據，2018年紐約市有六名兒童因誤食含大麻成分食物中毒住院，該數字2019年增至32例，2020年增至127例；其中三分之二的兒童年齡在五歲以下。

紐約大學Hassenfeld兒童醫院醫生Ethan Wiener表示，兒童誤食的含有大麻的食物有很多種，如糖果、軟糖、餅乾、布朗尼等。

白思豪提醒家長，若家中有含有大麻的物品，一定要存放在兒童接觸不到的地方，因為這些物品和其他有害物質一樣，對兒童非常危險。

白思豪還指出，要從大麻產品的包裝入手，在包裝紙或袋上標明對兒童有危害，銷售大麻產品的店面也不應將產品包裝成任何可能吸引孩童把玩的糖果盒等樣子。

州長葛謨3月簽署大麻合法化法案，紐約州成為全美第15個允許娛樂用大麻合法化的州，葛謨也設立大麻管理辦公室和大麻管制委員會。

不過白思豪指出，葛謨至今仍未指派任何負責人和委員至該辦公室和委員會，要求州府盡快行動。

葛謨辦公室發言人表示，目前大麻在紐約州仍為非法產品，並指出州長已經準備好命名大麻管理辦公室負責人，但需要參議會通過，而參議會目前正處於休會中。

大麻合法化 紐約市 白思豪

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