日增病例破2000 葛謨：州府公務員接種、檢測二選一

曼哈頓的無線電音樂廳，是紐約州第一個要求所有來客都接種的場所。(美聯社)

紐約州日新增新冠病例數已突破2000例，州長葛謨 (Andrew Cuomo)28日宣布，所有州府公務員必須接種疫苗 ，否則須每周接受檢測 ；對於州府下屬醫療機構面向病人的醫務人員的要求則更嚴格，必須接種且沒有檢測選擇；葛謨說，新規將於勞工日(9月6日)生效，他同時敦促私企也要求員工接種疫苗。

州府數據顯示，全州27日新增新冠病例2200例，一個月之前日新增僅275例；目前，從聯邦政府到各州對公務員都已出台不同程度的強制接種措施，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)此前也公布對公務員接種或定期檢測二選一的政策；葛謨表示，目前州府正在和工會合作，爭取盡快、公平實施新規。

新規預計將影響25萬6000名州府員工；除了一般員工，州府下屬醫療機構中面向病人的醫護人員則必須接種，沒有提供定期檢測的選擇。

葛謨同時敦促私營企業要求員工在勞工節後結束遠程工作，「所有人都應回到辦公室，我們需要人流來支持餐館、商店和其他服務業。」

他還建議私企擔負起責任，幫助員工克服「疫苗猶疑」，商家應要求員工接種，並僅向接種者提供服務，「作為顧客，我希望去安全的餐廳、劇院、酒吧。」他還舉例，無線電音樂廳(Radio City Music Hall)是全州第一個要求所有來客都接種的場所，「更多企業應該效仿，這將推動更多人接種。」

儘管聯邦食品暨藥物管理局(FDA)尚未批准新冠疫苗正式使用，葛謨說，根據法律，企業有權要求員工接種；企業也可以效法州府，要求不願接種的員工定期檢測。

此前，州參議會和州眾議會已要求所有議員及其員工必須接種或接受定期檢測。不過，葛謨的新規遭到工會抵制，稱葛謨沒有協商就擅自宣布；州警工會主席沐恩格(Thomas Mungeer)表示，葛謨的宣布讓他們猝不及防，「我們仍在等待州長辦公室給出更多信息，同時也在評估法律選項，因為認為此舉可能改變了州府的雇用條款。」