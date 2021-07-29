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紐約市警獄警清潔局 接種率未過半 市懲教局33%最低

記者洪群超╱紐約報導
紐約市府各部門的雇員疫苗接種率低於全市水平；圖為警員接種疫苗。(路透)
紐約市府各部門的雇員疫苗接種率低於全市水平；圖為警員接種疫苗。(路透)

據市府最新數據顯示，紐約市府的眾多部門，雇員接種率遠低於全市水平，其中市警、市懲教局、清潔局、遊民服務局等一線員工眾多的部門，疫苗接種率甚至不足一半。

數據顯示，紐約全州成人中已有72%至少已接種一劑新冠疫苗，紐約市的這一比率則為70.7%；然而，根據「紐約郵報」日前獲得的一份市府雇員接種情況統計報告則顯示，截至7月22日，市府所屬的36個部門中，只有九個部門的員工接種率達到全市水平；其中，眾多屬於一線人員、工作需接觸人群的部門，接種率都遠遠低於全市水平。

數據顯示，接種率最低的市府部門為管理雷克島等監獄系統的市懲教局，只有33%的員工打了疫苗；其次為主管全市政府樓的市房屋局，只有38%的員工打了疫苗；接種率倒數第三的是市清潔局，接種率僅為四成。

每日工作需面對大量人群的市遊民服務局，市警及市消防局急救服務(EMS)，員工疫苗接種率都為47%，不到一半；市消防局的接種率稍好，但也只有54%；開學後將面對很多未接種疫苗的青少年的市公校系統教職員工中，完成疫苗接種的也僅有59%。

市府各部門中，疫苗接種率最高的反而是無需日常接觸很多民眾的部門。市都市規畫局84%的員工都已接種疫苗；市長辦公室的接種率為83%，市府合約服務辦公室的接種率也達81%，市長預算管理辦公室則為79%。

市長白思豪(Bill de Blasio)日前下令，所有市府雇員必須在9月13日公校開學前完成疫苗接種，否則需每周接受新冠檢測。

疫苗 紐約市 公校

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