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CDC室內續戴口罩指南 紐約州長嚴肅評估

記者和釗宇／紐約報導
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)日前更新防疫指南，建議在疫情激增的地區，即便打完疫苗的人，也繼續在室內戴口罩；紐約州日新增病例維持在2000例以上，根據感染率數據，紐約全市五區和長島均屬於疫情激增區域；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前州府仍在評估CDC的最新指南，尚不知何時執行新規，但他建議疫情反彈的地方政府認真考慮執行室內口罩令。

根據CDC制定的疫情指標，若每10萬人的陽性人數達到50人到100人或陽性率達到8%至10%，就屬於疫情「顯著風險」的地區；若每10萬人的陽性人數超過100人或陽性率超過10%，就屬於「高風險」地區；CDC建議以上兩種地區的民眾無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。

數據顯示，截至27日，紐約全市五區均落入「顯著風險」或「高風險」地區，其中史泰登島的每10萬人感染人數超過100人，屬於「高風險」地區；同時，長島二郡也「顯著風險」地區。

CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

不過，是否執行新規，最終決定權在地方政府手中；州府數據顯示，全州27日新增病例2203例，檢測陽性率為2.23%，新冠住院人數、加護病房人數均小幅增長；葛謨表示，州府目前仍在評估CDC的最新口罩建議，何時能做出最終決定尚未可知，但葛謨傾向於採納CDC的建議；他表示，疫情傳播風險較高的地方政府，應「認真考慮」執行CDC新建議。

在CDC新規出台前，當被問到是否將調整口罩規定時，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)仍表示疫苗才是終極武器，「無論口罩怎樣，我想要說清楚的是，疫苗才是排名第一的救命武器；我們可以討論口罩的作用，但最終救命的是疫苗接種，能夠扭轉疫情的是疫苗接種。」

同時，CDC的指南還建議所有K-12學校的學生、老師、校工、訪客，無論是否接種，在校內都應戴口罩；這一指導與紐約市府目前的規定一致，但與州府規定衝突，州府曾在6月取消校內口罩要求；葛謨表示，各學區應密切關注校內疫情動態，確保學生和老師的安全。

根據感染率數據，紐約全市五區和長島均屬於疫情激增區域，應執行CDC口罩新規。(記...
根據感染率數據，紐約全市五區和長島均屬於疫情激增區域，應執行CDC口罩新規。(記者和釗宇／攝影)

口罩 CDC 疫情

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