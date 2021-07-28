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27億房補僅發13萬 州府挨批 承諾8月底發完

記者洪群超／紐約報導
租客維權團體和舒默(發言者)集會，要求州府加快租房補助項目處理速度。(CBS視頻截圖)
租客維權團體和舒默(發言者)集會，要求州府加快租房補助項目處理速度。(CBS視頻截圖)

紐約州27億元的疫期租房補貼項目，因處理緩慢，迄今只發放了不到13萬元；面對各方批評，州府27日更新申請網站，大幅簡化申請所需文件，還宣布將負責處理申請的工作人員增加到1350人，並將從州府其他部門調集員工協助，承諾在8月底逼遷禁令到期前處理和支付全部合格的申請。

州府5月宣布，撥款27億元用於租客援助，提供家庭收入占該地區收入中位數80%以下的租戶申請，最多可獲一年未付租金及最多未來三個月需繳租金的援助；州府預計全州有17萬至20萬戶財務受疫情影響的家庭能受益。

自6月1日開放申請以來，已有超過12萬份申請，其中超過9萬來自紐約市；面對海量申請者，負責處理的州府人手嚴重不足，27億元的援助金迄今僅發出不到13萬元。

紐約州新冠疫期禁止逼遷租客的行政令將於8月31日到期， 包括代表紐約的國會參議員舒默(Chuck Schumer)在內的眾多民代和住房維權人士，日前集會抨擊州府的效率低下，指這筆租房補貼對數以萬計家庭是解決燃眉之急，延緩發放將失去救急意義。

面對各方壓力，州府在27日更新申請網站，並放寬申請所需的文件標準，進一步簡化申請流程，加速申請獲批速度。州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，將列為優先重點；除加速申請流程，還增加處理該申請的員工人數至1350人，並抽調其他州府部門員工支援；預計8月3日前可先處理完此前積壓的4800多份申請。

有意申請的租客，可登錄更新後的網站：https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/，在線提交申請。

紐約州 租客 租金

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