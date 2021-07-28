改善公共安全 亞當斯上任首務…讓紐約成為好做生意的地方

亞當斯表示，上任後將精簡官僚機構、支持小商業發展、打擊仇恨犯罪。(美聯社)

民主黨紐約市 長候選人亞當斯 (Eric Adams)27日接受本報專訪，重申將把改善公共安全作為上任後的首要任務，同時打擊仇恨亞裔犯罪，讓紐約市成為可負擔、去官僚主義、好做生意的地方；亞當斯還有意修改甚至廢除華埠城區監獄 建案。

亞當斯在初選期間就曾表示要把恢復公共安全作為上任後首個百天的頭等任務，著重解決槍枝暴力問題；他說，公共安全是紐約市經濟恢復的基礎，「疫情已經讓很多人逃離紐約市，如果人們連坐地鐵都覺得不安全，就不會回來，更沒辦法吸引商業回歸；許多高收入人群離開紐約市，除了稅負太重，就是覺得不安全。」

亞當斯表示，上任後將精簡官僚機構、支持小商業發展、打擊仇恨犯罪。(亞當斯提供)

他說，小商業是經濟命脈，但現在紐約市已變成沒人願意做生意的地方，「小商家常說，經營的最大阻礙是官僚主義，我認為現有官僚體系把事情弄得太複雜，政府應幫助企業成長，而不是起反作用。」

亞當斯表示，計畫將每個市府部門削減預算3%到5%，精簡流程、提高效率，給小商業者更多激勵政策，鼓勵創造更多就業；他說，市府採購預算應主要用於支持本地業者，而非從外州購買。

城區建監獄計畫 修改或廢除

當被問到是否支持白思豪政府推行的關閉雷克島監獄、建設城區監獄計畫時，亞當斯表示，如果在押人數持續減少，他支持關閉雷克島監獄，但建設城區監獄的前提是不能對社區造成負面影響，因此規模不能太大。

他說，監獄應該只關押定罪的犯人，非暴力犯罪嫌疑人不應該因為交不起保釋金而被關，而且很多嫌疑人是因為司法系統效率太低而被羈押，除去這些人，監獄人數將大量減少。

華埠城區監獄計畫遭到華埠社區極大反彈，市議會第一選區民主黨候選人馬泰(Chris Marte)此前稱將與亞當斯合作，爭取廢除該計畫；亞當斯也表示，不支持現有的城區監獄計畫，他將和相關民代合作，爭取做出修改甚至廢除計畫。

支持保留SHSAT、擴大資優班

有關教育，亞當斯除重申支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，還說應擴大資優班(Gift & Talented)計畫，「現在許多社區並沒有資優班項目，這對學生不公平，所有社區的學生都應享有公平入讀資優班的機會。」

亞當斯表示，上任後將精簡官僚機構、支持小商業發展、打擊仇恨犯罪。(美聯社)

此前有傳聞稱亞當斯將任命一位亞裔副市長，更有人猜測人選就是市議員顧雅明，亞當斯表示，目前團隊的任務是贏得11月的普選，「還沒確定當選，因此不會考慮團隊人選。」但他也說，如果當選，將大力推動市府團隊的族裔多元化，「亞裔和其他少數族裔一樣，將有機會加入市府團隊，我們也將繼續傾聽亞裔社區的聲音。」

針對亞裔社區面臨的仇恨犯罪，亞當斯重申零容忍，檢察官辦公室和市警應合作，禁止讓仇恨犯罪被告因認罪協議而獲得較輕的處罰，也應不准保釋，尤其是重罪嫌疑人；「但最重要是根除仇恨犯罪的土壤，讓學生接受多元化觀念，增進不同族裔相互了解。」