我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

疫情回升…州府砸2000萬 追蹤變種病毒

記者洪群超／紐約報導
葛謨表示，目前州內防疫規定暫無必要調整。(州長辦公室提供)
葛謨表示，目前州內防疫規定暫無必要調整。(州長辦公室提供)

紐約州自國慶長假後新冠疫情開始反彈，已連續多日確診逼近2000例，且有超過七成為傳播速度更快的Delta變種病毒，州府27日宣布以2000萬元聯邦撥款，和五個生物實驗室合作，辨別和追蹤新增病例中的變種病毒；而針對聯邦疾病防治中心(CDC)當日更新防疫指南、收緊口罩令，葛謨表示正與聯邦及州的衛生專家進行評估，目前無意重啟已停止的防疫令。

根據州府27日發布的疫情數據，全州新增1679確診病例，病毒檢測陽性率仍達2.46%，且七天陽性率也接近2%，達到1.97%；但全州新施打疫苗人數卻已基本止步不前，過去24小時內，新施打2萬8002劑，全州完全接種者占56.6%。

在接種率較高的紐約市，七天平均陽性率保持穩定，仍在全州平均水平以下，過去三天分別為1.71%，1.84%和1.92%；但打疫苗意願較低的長島及上州的數個保守郡，則是重災區，長島兩郡過去三天的七天平均陽性率分別為2.23%、2.27%和2.36%，州府區域則達2.44%，2.47%和2.61%。

州府27日宣布，和州立大學上州醫學院、康乃爾大學、水牛城州大、羅切斯特大學醫學中心，紐約醫學院的五個生物實驗室合作，判定和追蹤紐約州新增病例中的變種病毒。

葛謨表示，變種病毒已占紐約州新增病例的絕大部分，紐約將用一切可用手段，防治需比病毒傳播走得快，通過擴大監控變種病毒的傳播，為全民接種、徹底擊敗病毒爭取時間。

而CDC在27日更新防疫指南，改建議疫情激增地區完成疫苗接種者，也仍需繼續在室內戴口罩，也建議校園內勿論打沒打疫苗都應在室內戴口罩；葛謨對此表示，紐約州從全球最嚴重的疫區，到如今疫情最低，靠的是保持理智和遵從科學，在如今疫情進入全新階段也仍保持如此，州府正在研讀CDC新指南，並與聯邦和州的公衛專家密切合作評估，但目前州內的防疫要求沒有調整的必要。

紐約州 變種病毒 疫情

上一則

州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見

下一則

紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規

延伸閱讀

州檢調查性騷擾 葛謨質疑政治動機 暗指律師有偏見

州檢調查性騷擾 葛謨質疑政治動機 暗指律師有偏見
全州新增病例超七成感染Delta 接種者僅0.15%感染

全州新增病例超七成感染Delta 接種者僅0.15%感染
葛謨：紐約州染Delta增 發1500萬元給社區組織促打疫苗

葛謨：紐約州染Delta增 發1500萬元給社區組織促打疫苗
葛謨醜聞多遭調查 金主畫清界線 轉支持他人

葛謨醜聞多遭調查 金主畫清界線 轉支持他人
葛謨少報養老院新冠病歿數 司法部撤銷調查 共和黨抨擊

葛謨少報養老院新冠病歿數 司法部撤銷調查 共和黨抨擊

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國