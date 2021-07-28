疫情回升…州府砸2000萬 追蹤變種病毒

葛謨表示，目前州內防疫規定暫無必要調整。(州長辦公室提供)

紐約州 自國慶長假後新冠疫情 開始反彈，已連續多日確診逼近2000例，且有超過七成為傳播速度更快的Delta變種病毒 ，州府27日宣布以2000萬元聯邦撥款，和五個生物實驗室合作，辨別和追蹤新增病例中的變種病毒；而針對聯邦疾病防治中心(CDC)當日更新防疫指南、收緊口罩令，葛謨表示正與聯邦及州的衛生專家進行評估，目前無意重啟已停止的防疫令。

根據州府27日發布的疫情數據，全州新增1679確診病例，病毒檢測陽性率仍達2.46%，且七天陽性率也接近2%，達到1.97%；但全州新施打疫苗人數卻已基本止步不前，過去24小時內，新施打2萬8002劑，全州完全接種者占56.6%。

在接種率較高的紐約市，七天平均陽性率保持穩定，仍在全州平均水平以下，過去三天分別為1.71%，1.84%和1.92%；但打疫苗意願較低的長島及上州的數個保守郡，則是重災區，長島兩郡過去三天的七天平均陽性率分別為2.23%、2.27%和2.36%，州府區域則達2.44%，2.47%和2.61%。

州府27日宣布，和州立大學上州醫學院、康乃爾大學、水牛城州大、羅切斯特大學醫學中心，紐約醫學院的五個生物實驗室合作，判定和追蹤紐約州新增病例中的變種病毒。

葛謨表示，變種病毒已占紐約州新增病例的絕大部分，紐約將用一切可用手段，防治需比病毒傳播走得快，通過擴大監控變種病毒的傳播，為全民接種、徹底擊敗病毒爭取時間。

而CDC在27日更新防疫指南，改建議疫情激增地區完成疫苗接種者，也仍需繼續在室內戴口罩，也建議校園內勿論打沒打疫苗都應在室內戴口罩；葛謨對此表示，紐約州從全球最嚴重的疫區，到如今疫情最低，靠的是保持理智和遵從科學，在如今疫情進入全新階段也仍保持如此，州府正在研讀CDC新指南，並與聯邦和州的公衛專家密切合作評估，但目前州內的防疫要求沒有調整的必要。