華女路上講中文 遭扯髮吐口水辱罵

再有一名華女遭攻擊；圖為此前民眾參加反攻擊亞裔的遊行。(記者張晨/攝影)

紐約市警26日表示，在過去這個周末在曼哈頓上西區又發生了一起攻擊亞裔案件，一女子當街要一名華裔女子「說英語」，隨後還扯她的頭髮並向她吐口水；受害者用手機 紀錄了全過程，現市警仇恨犯罪 小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日晚上8時45分左右，一名26歲的華女 正站在西60街和百老匯(Broadway)之間，用普通話和朋友交談，此時一路過女子忽然靠近並挑釁。

警方表示，女嫌對受害者說，「講英語，婊子，如果你在美國，你就得說英語。」(Speak English, b–h. If you in the United States, you have to speak English.) 然後又威脅稱，「你以為我在和你開玩笑？我會把你揍個半死，趕緊滾回去！」

警方稱，嫌犯隨後朝受害者吐口水，拉扯她的頭髮，還用食物砸她；受害華女使用手機紀錄下了全過程，但表示沒有受傷，嫌犯也在作案後逃離了現場。

目前市警仇恨犯罪小組已介入調查，警方也呼籲民眾若知曉此案線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。