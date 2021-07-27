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孟昭文提案 未用完移民配額留給下財年

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文日前提案，要求當局將2020與2021財年未使用親屬移民、職業移民與多元化移民簽證配額，留給2022財年使用；圖為國慶節在白宮舉辦的新公民入籍儀式。（歐新社）
孟昭文日前提案，要求當局將2020與2021財年未使用親屬移民、職業移民與多元化移民簽證配額，留給2022財年使用；圖為國慶節在白宮舉辦的新公民入籍儀式。（歐新社）

國會眾議院孟昭文日前提案，要求聯邦將2020與2021財年未使用親屬移民、職業移民與多元化移民簽證配額，留給2022財年使用；移民律師14日指，若這一提案通過，將加快辦理因疫情積壓的移民簽證申請，但因各國有配額限定，中國大陸出生的移民配額不會大幅增加，對申請者的長遠影響並不大。

根據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，聯邦政府每年配發48萬個不同類別的親屬移民，14萬個職業移民與5萬5000個多元化移民簽證的配額；因疫情與川普政府相關法規的影響，導致2020財年只用了部分移民配額，這些配額若不在2021財年完全使用將作廢。

孟昭文表示，因前總統川普任內對穆斯林國家發布的旅行禁令，這些國家的居民失去獲得多元移民簽證的資格；她說，她的提案若通過，還將幫助上述國家的民眾，重新獲得申請多元移民簽證的資格。

此外，若這項提案通過，2020財年與2021財年沒有完全使用的親屬移民、職業移民與多元化移民簽證配額，將可留至2022年，分發給排期申請等候的民眾；該提案已提交至聯邦眾院，將在未來數周內投票。

孟昭文表示，雖然川普不再執政，但他的政府實施的法規將大量尋求親屬與多元化移民簽證，甚至工作簽證的民眾拒之門外；她說，這些法規讓民眾陷入困境，部分人甚至無法與親屬團聚，呼籲這項提案通過，讓更多的民眾移民美國，建設美國，讓整個國家保持活力。

對此，移民律師劉汝華表示，若這一提案通過，將加快辦理積壓的移民簽證申請；他以親屬移民舉例，表示公民申請申請兄弟姊妹一般等待時間為14年，但因疫情與川普政府的法規，這些申請者從去年開始，即使等到排期，也沒等來移民局的面試通知。

但劉汝華提醒，因美國對各個國家都有移民配額，中國大陸每年分配定額的移民簽證，即使這一提案通過，中國移民申請者的配額比例也不會大幅度增加，長久以往，中國的移民申請並不會有本質的改變。

隨著疫情趨緩，劉汝華表示，美國駐中國大使館與總領館已在數月前開始開始辦理移民簽證，除了公民申請兄弟姊妹外，公民申請子女、配偶與綠卡申請配偶的簽證在陸續辦理中，他呼籲申請者耐心等待移民局的通知，若有疑問，諮詢律師的專業意見。

移民局 工作簽證 中國

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