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紐約家庭買房 要拿出年收入84.7%

記者洪群超／紐約報導
地產報告顯示，紐約市位居全美住房最不可負擔城市首位。（記者洪群超/攝影）
地產報告顯示，紐約市位居全美住房最不可負擔城市首位。（記者洪群超/攝影）

一份最近地產報告顯示，紐約市超過加州洛杉磯，成為全美住房最不可負擔的城市；全市房價中位數為98萬8000元，根據最新的全國人口普查數據，紐約市的家庭需拿出年收入近85%，才能買得起房。

地產網站「RealtyHop」日前公布針對全美100個最受歡迎城市的住房可負擔指數的7月份報告，顯示在長達一年多新冠疫情影響過去後，紐約市的房價猛漲，一舉超過長年蟬聯榜首的洛杉磯，成為全美住房最不可負擔城市。

根據此報告，紐約市房價中位數為98萬8000元，同比上月增長了3.12%；根據全國人口普查顯示的紐約市平均家庭收入數據，一個家庭需拿出年收入的84.7%才買得起房。

長期蟬聯該榜單首位的洛杉磯此次跌到第二，但房價中位數也仍高達94萬5000，同比上月增長了1.05%，該市家庭需拿出年收入的84.3%，才能買得起房。

該榜單最不可負擔的城市均為東西部大城市，除了紐約市和洛杉磯外，排名第三位佛州的邁阿密，房價中位數為54萬5000，但因人均收入也較低，每個家庭需拿出年收入的71.1%才能買得起房。排名第四的新州紐瓦克房價中位數是前五城市中最低的34萬6000元，但其人均收入也最低，折算下來每個家庭要花費年收入71.1%才能買得起房。

位居最不可負擔城市第五的加州舊金山，房價中位數卻是五個城市中最高的，達到140萬元；但舊金山的人均收入也是五市中最高，因此平均每家庭只需花費年收入的67.2%，就能買得起房。

根據該報告，全美買房最容易的城市為底特律，房價中位數僅為7萬5000元，該市家庭只需支出年收入的16.5%，就能買房；位居住房可負擔性最高的前五個城市除了底特律，還有堪薩斯州的Wichita，印第安納州的Fort Wayne，維吉尼亞州的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)以及Chesapeake。

紐約市 房價 洛杉磯

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