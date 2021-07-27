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全州新增病例超七成感染Delta 接種者僅0.15%感染

記者和釗宇／紐約報導
葛謨說，全州新增病例中超過七成感染的是Delta變種病毒，但已接種人士中僅有0.15%感染，說明疫苗有用。（州長辦公室提供）
葛謨說，全州新增病例中超過七成感染的是Delta變種病毒，但已接種人士中僅有0.15%感染，說明疫苗有用。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情持續反彈，日新增病例數已經連日逼近2000例；州長葛謨(Andrew Cuomo)26日表示，全州新增病例中超過七成感染的是傳播速度更快的Delta變種病毒，但已接種人士中僅有0.15%感染；全州仍有350萬成年人尚未接種疫苗，州府將投資1500萬元給包括王嘉廉社區醫療中心在內的六個社區組織，推動接種率較低的少數族裔社區接種工作。

葛謨表示，儘管目前全州已有75%的成年人已至少接種一劑疫苗，但仍有350萬成年人尚未接種，「這些人口比全美21個州的人口都多，如果疊加Delta變種病毒的傳染能力，後果不堪設想，將會在未接種人群中形成新一輪的疫情。」

他說，全州24日共新增1982例新冠肺炎病例，相比之下6月26日時僅有346例，目前新增病例中有72.2%與Delta變種病毒有關聯；但是在全州所有接種者中，僅有0.15%的人被感染，而且接種疫苗讓新冠住院風險減少了94%，「接種疫苗會讓感染風險、住院風險和重症風險大幅下降，這是事實。」

葛謨表示，目前的問題是未接種者對接種疫苗仍然猶豫，「有些人是抱有意識形態偏見，這種想法是沒有邏輯的；還有人則擔憂疫苗可能造成的長期負面效果，這可以理解，但感染新冠肺炎的長期後遺症可能比打疫苗更嚴重，很多人感染數月之後後遺症依然難以消除；因此相比之下，應該打疫苗。」

州府數據顯示，目前全州有117個郵遞區號的日新增病例人口比率高於全州平均水平，同時接種率低於全州平均水平；其中，有71個在紐約市，主要集中於布朗士區、史泰登島、南布碌崙等地，主要是少數族裔社區。

葛謨表示，為促進接種率較低的社區打疫苗，州府將給包括王嘉廉社區醫療中心、紐約移民聯盟(NYIC)在內的六個社區組織撥款1500萬元，由社區組織聯繫民眾鼓勵接種。

他也暗示不希望收緊防疫政策，「我們不能再走回頭路，無論是經濟還是社會都承受不了；現在我把話放在這，如果沒打疫苗的人還不去打，未來就會有大量感染，現在是你們做選擇的時候了。」

葛謨表示，州府將投資1500萬元給包括王嘉廉社區醫療中心在內的六個社區組織，推動...
葛謨表示，州府將投資1500萬元給包括王嘉廉社區醫療中心在內的六個社區組織，推動疫苗接種。（州長辦公室提供）

疫苗 葛謨 紐約市

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