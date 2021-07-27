警、消、教師…開學前強制打疫苗 否則每周檢測病毒

紐約市長白思豪宣布，市府將要求教師、警察、消防員等所有市政員工在9月13日公校開學之前完成新冠疫苗接種，否則須接受每周新冠檢測。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)26日宣布，市府將要求所有市政員工在9月13日公校開學之前完成新冠疫苗 接種，否則須接受每周新冠檢測 ，未接種者在室內工作時須戴口罩；預計這一新規將影響逾30萬市府員工，包括教師、警察、消防員等；新規遭到一些公務員工會抵制。

他表示，除了公立醫療機構員工須在8月2日之前接種、檢測二選一之外，在老人中心等聚集場所工作的政府員工則須在8月16日前作出決定，其餘員工決定的截止日期為9月13日。

此前白思豪曾要求全市公立醫療機構所有人員須接種，否則須接受檢測，並鼓勵私營業者要求員工打疫苗。

市府還會要求，所有未接種的員工在室內工作時須戴口罩，市府將檢查所有員工的接種紀錄，8月2日起實施；白思豪表示，拒不執行新規者將承擔嚴重後果，若既不打疫苗、也不檢測、不戴口罩，員工將被停薪停職。

市勞工關係委員會主席坎鵬(Renee Campion)則表示，新規將成為工作要求，不過各部門的具體要求可能不同，但她也未提供更多細節；她還說，市府已就新規和多個工會協商，對話仍在進行。

各工會對新規反應不一；全市規模最大的公務員工會「DC37」執行總監加力多(Henry Garrido)表示，市府若要推行新規，須先坐下來協商，「如果市府要求工會成員每周檢測，他們就得坐下來和我們談判；儘管我們鼓勵所有成員接種，也支持各種必要的防疫舉措，每周檢測這一要求顯然必須作為強制性的談判議題，工會利益不能被忽視」。

市警總局也有未具名人士表示，新規將起反作用，可能引起激烈反抗，「這種強制措施就是將更多人推到對立面，我認為市府沒法通過威逼的方式讓人接種，正確的做法是與人接觸，打消他們的顧慮。」此前有數據顯示，市警接種率僅43%。

教師聯合工會(United Federation of Teachers)則態度較軟，發言人真達(Alison Gendar)表示，新規雖然著重在接種，但也仍允許個人選擇每周檢測來代替；不過，在9月開學之前，仍有很多準備工作要做。

目前已有逾500萬市民至少接種一劑疫苗，但接種速度嚴重下滑，仍有200萬成年市民尚未接種，占全市人口逾40%；由於Delta變種病毒肆虐，目前全市的七天平均日新增病例數已超過800例，為6月底的三倍，七天平均陽性率增至2.35%。