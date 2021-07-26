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人體彩繪日 展現紐約疫後韌性

記者顏嘉瑩／紐約報導
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)

第八屆紐約市「人體彩繪日」(Bodypainting Day)25日在曼哈頓聯合廣場公園舉辦，今年的主題為「韌性」(Resilience)，在經歷長達一年半的新冠肺炎疫情，主辦方希望藉由藝術與創意，帶給紐約市重新回歸、療癒和強健成長等正面力量。

(影音來源：記者顏嘉瑩攝影)

該活動雖然受到疫情持續的影響，參加的藝術家和模特人數都有減少，在25日的陰天下，參加者仍不減熱情，而場外也有大批民眾圍觀，欣賞人體和藝術結合之美。

非營利組織「人類聯結藝術」(Human Connection Arts)創辦人、活動發起人高樂博(Andy Golub)表示，過去的一年對所有人來說都很不容易，紐約市居家避疫期間的孤立感，更是前所未見，如今疫情和緩，紐約市是重新回歸、療癒，以及強健成長的時刻，「就有如今年的主題一樣，紐約市充滿韌性，我們也希望透過藝術帶給社會更多歡樂與正能量。」

兩名模特胸前被畫上心臟圖案。(記者顏嘉瑩/攝影)
兩名模特胸前被畫上心臟圖案。(記者顏嘉瑩/攝影)

恰巧經過活動現場的華人邱小媚，在看到如此特別的活動後佇足拍照；她表示，能看到這些人如此大方、健康的方式展示身體，讓她覺得很有勇氣，也很新奇，認為不僅傳達的訊息正面，也能夠教導大眾，不應以有色眼光看待人體，她還說，「很高興在疫情之後，能看到紐約又恢復之前的活力。」

模特兒大膽展露身體，為藝術犧牲。(記者顏嘉瑩/攝影)
模特兒大膽展露身體，為藝術犧牲。(記者顏嘉瑩/攝影)

高樂博於2011年，在時報廣場為兩位裸體模特做人體彩繪而被捕，在歷經爭取後，紐約市承認他的公共藝術為合法，除撤銷對他的指控外，也為類似的藝術項目打開大門；「人體彩繪日」活動自2014年開始舉辦，每年都能吸引許多來自各國的人體彩繪師到紐約展現風格，該活動傳達的正面意義也受到社會不少好評。

藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)

當天參與的模特在經過四個小時的彩繪後，從聯合廣場公園前往至華盛頓廣場公園，在公園著名的拱門拍照，並搭乘雙層巴士前往位於布碌崙(布魯克林)的綠點(Greenpoint)，參與後續活動。

模特兒大膽展露身體，為藝術犧牲。(記者顏嘉瑩/攝影)
模特兒大膽展露身體，為藝術犧牲。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)
藝術家在素人模特兒身上，以「韌性」為主題彩繪。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 疫情 布碌崙

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