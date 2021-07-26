蔡崇信基金會資助教育局 紐約公校設塗鴉藝術課
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊及主場球館巴克萊中心(Barclays Center)日前宣布，籃網隊老闆蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)的基金會將為市教育局提供資金，把已故非裔塗鴉藝術家巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)相關的藝術課程設為全市公校的課程；籃網隊和巴克萊中心還將舉辦藝術展，展出150幅由布碌崙初高中生創作的巴斯奇亞風格作品。
巴斯奇亞是海地、波多黎各裔藝術家，長居布碌崙，1988年去世，他的藝術風格也是籃網隊城市版球衣的創作來源；此前巴斯奇亞風格藝術課已從今年4月起在布碌崙公校開始試點，同樣由蔡崇信基金會資助。
蔡崇信和吳明華去年捐出5000萬元創立該基金會，目標是促進美國社會正義和經濟平等倡議，幫助較為弱勢的非裔、原住民以及有色人種；吳明華當時表示，計畫將從布魯克林當地開始，寄望巴克萊中心、籃網隊和自由隊在未來能成為全國攜手向前邁進的重要象徵，包括建立社會正義基金，支持運動員發聲，建立更具包容性的職場文化；藉助借助全聯盟的影響力，強化社區參與。
巴斯奇亞風格藝術課就是該基金會資助項目的一部分；課程試點期間，共有超過1400名布碌崙初高中生參加；籃網隊在一份聲明中表示，在兩個月的課程期間，學生們學習了巴斯奇亞的多個作品，「了解了藝術在作為文化傳播載體的同時，如何推動社會進步。」
市教育總監波特(Meisha Porter)表示，與籃網隊的這項合作意在鼓勵學生表達自我、培養熱情，通過了解巴斯奇亞的藝術貢獻尋找靈感，「我們很激動能和籃網隊在該項目上合作，很快將能看到學生們的作品在巴克萊中心展出。」
展覽將於8月8日(周日)、9日(周一)兩天舉行，開放時間為上午11時至下午2時、下午4時至7時，地點是布魯克林巴克萊中心的Geico Atrium。
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