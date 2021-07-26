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蔡崇信基金會資助教育局 紐約公校設塗鴉藝術課

記者和釗宇╱紐約報導
蔡崇信基金會將為市教育局提供資金，把已故非裔塗鴉藝術家巴斯奇亞相關的藝術課程設為全市公校的課程。（美聯社）
蔡崇信基金會將為市教育局提供資金，把已故非裔塗鴉藝術家巴斯奇亞相關的藝術課程設為全市公校的課程。（美聯社）

NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊及主場球館巴克萊中心(Barclays Center)日前宣布，籃網隊老闆蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)的基金會將為市教育局提供資金，把已故非裔塗鴉藝術家巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)相關的藝術課程設為全市公校的課程；籃網隊和巴克萊中心還將舉辦藝術展，展出150幅由布碌崙初高中生創作的巴斯奇亞風格作品。

巴斯奇亞是海地、波多黎各裔藝術家，長居布碌崙，1988年去世，他的藝術風格也是籃網隊城市版球衣的創作來源；此前巴斯奇亞風格藝術課已從今年4月起在布碌崙公校開始試點，同樣由蔡崇信基金會資助。

蔡崇信和吳明華去年捐出5000萬元創立該基金會，目標是促進美國社會正義和經濟平等倡議，幫助較為弱勢的非裔、原住民以及有色人種；吳明華當時表示，計畫將從布魯克林當地開始，寄望巴克萊中心、籃網隊和自由隊在未來能成為全國攜手向前邁進的重要象徵，包括建立社會正義基金，支持運動員發聲，建立更具包容性的職場文化；藉助借助全聯盟的影響力，強化社區參與。

巴斯奇亞風格藝術課就是該基金會資助項目的一部分；課程試點期間，共有超過1400名布碌崙初高中生參加；籃網隊在一份聲明中表示，在兩個月的課程期間，學生們學習了巴斯奇亞的多個作品，「了解了藝術在作為文化傳播載體的同時，如何推動社會進步。」

市教育總監波特(Meisha Porter)表示，與籃網隊的這項合作意在鼓勵學生表達自我、培養熱情，通過了解巴斯奇亞的藝術貢獻尋找靈感，「我們很激動能和籃網隊在該項目上合作，很快將能看到學生們的作品在巴克萊中心展出。」

展覽將於8月8日(周日)、9日(周一)兩天舉行，開放時間為上午11時至下午2時、下午4時至7時，地點是布魯克林巴克萊中心的Geico Atrium。

布碌崙 布魯克林 教育局

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