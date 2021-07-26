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紐約日增確診多日逼近2000 亞當斯反對再封城

記者和釗宇／紐約報導
紐約新冠疫情有所反彈，紐約市有超過半數郵遞區號的陽性率超過2%；圖為康尼島海灘已迎來人山人海的遊客。（路透）
紐約新冠疫情有所反彈，紐約市有超過半數郵遞區號的陽性率超過2%；圖為康尼島海灘已迎來人山人海的遊客。（路透）

紐約州府數據顯示，全州日新增新冠肺炎病例數已經連續三天逼近2000例，核酸檢測陽性率也突破2%，目前全市已有超過半數郵遞區號的陽性率超過2%；儘管市長白思豪(Bill de Blasio)一再表示無意重啟口罩令，將代表民主黨參選下屆市長的亞當斯(Eric Adams)則表示應該收緊防疫，但不支持再次採取封鎖措施。

州府數據顯示，全州24日新增新冠肺炎病例1982例，日新增病例數已經連續三天超過1800例，全州單日檢測陽性率升至2.23%，新冠住院人數和ICU人數也有小幅增長；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，「疫情仍在傳播，新的變種病毒引起擔憂，因此所有未接種疫苗的人更應該盡快接種。」

根據市府數據，全市過去一周以來的七天平均陽性率已經從7月18日當周的1.81%升至2.29%，七天日平均新增病例也從640例增至804例，17日和24日的單日新增病例更是超過1000人，為5月以來首次；不過，住院率和死亡率仍然保持穩定，截至23日，住院率為每10萬人0.53，22日有三例死亡。

目前，全市已有一半社區的陽性率超過2%；全市陽性率最高的十個郵遞區號中，陽性率最高的三個位於南布碌崙(布魯克林)，六個位於史泰登島，一個在曼哈頓金融區。

布碌崙的三個社區分別是Annadale/Rossville (郵遞區號10312，陽性率5.24%)、Gravesend/Homecrest (郵遞區號11223，陽性率5.18%)以及Brighton Beach/Coney Island/Seagate (郵遞區號11224，陽性率5.02%)，以上三個社區的接種率均未超過50%。

然而，陽性率最高的十個郵遞區號中，史泰登島的Lighthouse Hill/Midland Beach/New Dorp/Oakwood (郵遞區號10306，陽性率4.58%)的接種率達到55%，金融區(郵遞區號10005，陽性率4.35%)的接種率已高達80%，說明高接種率也未能倖免。

儘管疫情重燃，白思豪上周多次表示不會重啟室內口罩令，稱疫苗才是解決疫情的根本辦法；但亞當斯25日說，如果看到疫情數字持續上升，就應該調整防疫措施，「我們應聰明一點，應當準備好調整措施，讓紐約市保持安全。」

不過，亞當斯反對反應過度，他還計畫參加下月即將舉行的大型音樂會，「防疫不應該太過嚴格，音樂會必須繼續舉辦；如果我們感覺到疫情已經危害紐約市安全，我們就得升級防疫措施，但要是像全美其他地區一樣搞封鎖，我也不贊成。」

全州日新增新冠肺炎病例數已經連續三天逼近2000例，核酸檢測陽性率也突破2%。（...
全州日新增新冠肺炎病例數已經連續三天逼近2000例，核酸檢測陽性率也突破2%。（市長辦公室提供）

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