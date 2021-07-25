天太熱 顧客仍青睞室內用餐 法拉盛戶外餐區成備選

業者花「重金」打造日式風格的戶外餐區，但氣溫一升高，多數顧客仍青睞室內用餐。(記者牟蘭／攝影)

疫情 高峰期，法拉盛 的餐飲業者為自救，重金搭建戶外用餐區，成為一道新風景線；但業者指，隨著堂食的開放，以及連日的高溫，室外成為食客的備選，多數顧客仍青睞室內用餐，也有業者稱，戶外用餐區被醉酒逆行的駕駛撞毀，只能等待保險賠償。

隨著堂食的開放，以及連日的高溫，戶外餐廳成為食客的備選，多數顧客仍青睞室內用餐。(記者牟蘭／攝影)

根據法拉盛商改區統計，當地約有200多家餐廳，其中10%到20%在疫情高峰期搭建戶外用餐區，彌補不能開放堂食的損失；但隨著堂食的開放與夏季高溫，許多餐廳已拆除戶外區域，其中38大道與39大道間的王子街已完全拆除，部分食客寧願等待室內座位，也不願在戶外用餐。

位於37大道「九湯屋」麵館的老闆林國耀表示，疫期他花7萬元「重金」打造日式風格的戶外餐區，成為食客網上拍照打卡的背景；但天氣變熱，戶外餐區沒有空調，且隔壁店家常將垃圾放在附近，食客更青睞在室內用餐。

林國耀說，日前一名酒醉駕駛凌晨撞毀戶外餐區，他只能暫時關閉一側的座位，等待保險公司賠償；他說，若能繼續開放，可為商家提供更多的座位，彌補疫期受損的生意，他計畫重新裝修戶外餐區，為食客在冬季帶來驚喜。

位於40路的稻香點心坊經理王Danny表示，去年3月開門營業，為了防疫，開放戶外餐區，能容納十人左右；但天氣太熱，成了顧客的備選。因為擔心政府取消這一政策，暫無計畫重新裝修戶外餐區。

在紐約上州 讀書的趙Jason表示，他與友人驅車兩個小時，到法拉盛品嚐小籠包；他說，疫情趨緩，且已接種疫苗，選擇排隊等待堂食，「等了30分鐘，戶外太熱了，也吵，還是想在室內吃飯」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情趨緩後，法拉盛的戶外用餐區逐漸減少，部分還保留的業者，運營參差不齊，一些沒有遵守市府規定，將戶外餐區用於儲存食材與商品。

余鈿崧說，戶外餐區的政策助業者度過最艱難時期，疫情趨緩，店家也應妥善使用與維護，給社區安全、乾淨的環境；他提醒，若被當局發現違規使用戶外餐區，將面臨罰款。