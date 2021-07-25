西尼羅病媒蚊 紐約多華社現蹤

西尼羅病毒主要通過蚊蟲叮咬傳播給人類。（本報資料照片）

市衛生局日前宣布，西尼羅病毒(West Nile Virus)今夏已於紐約市 現蹤，在布碌崙(布魯克林)日落公園 和皇后區法拉盛 等華社均有發現。

西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，從今年六月中起，當局已在全五區的積水區、集水池、以及沼澤地進行多次直升機及地面噴藥滅蚊。

根據數據，截止本月23日，全五區多個郵遞區號(zip code)已發現攜帶病毒的蚊蟲，其中包括如布魯克林11232日落公園、以及11228戴克高地；在皇后區，涵蓋11354、11355、11358的法拉盛、11356大學點、11357白石鎮(Whitestone)、11360、11362貝賽等華人群聚的地區也有蹤跡。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，簡單的步驟就能防止蚊蟲叮咬，可用防蚊液塗抹在手臂和腿部；積水區容易生蚊蟲，若發現積水區立即向311舉報，會派人處理。

衛生局指出，多數感染西尼羅病毒者會出現發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等暫時性的症狀，但有些人可能引發嚴重症狀，導致腦部和脊椎有感染風險；而該病毒所引起的腦炎迄今沒有治療方法，因此最有效方式是防止蚊蟲叮咬和重視滅蚊。

紐約市目前僅有一例疑似人類感染，民眾應提高警惕，尤其50歲以上高危人群或抵抗力較弱的人，外出時要有防備，若被蚊蟲叮咬後出現類似症狀，應立即就醫。