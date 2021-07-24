我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

法拉盛掃蕩無照攤販 嚴打賣假貨、沒收仿冒品

記者牟蘭／紐約報導
市府23日取締法拉盛無照攤販，但執法數小時後，又返回緬街擺攤。(記者牟蘭／攝影)
市府23日取締法拉盛無照攤販，但執法數小時後，又返回緬街擺攤。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心新冠疫期湧現「擺攤潮」，因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控，從日用品、防疫物資到海鮮都有，價格比商家還便宜；為解決這一問題，市議員顧雅明23日聯合市府執法人員及警方實施取締，現場逮捕涉賣仿冒品攤販，並警告將持續執法。

影音來源：顧雅明提供

市消費者事務局(DCWP)及警員當日下午在法拉盛取締無證攤販，並逮捕涉嫌販賣仿冒名牌包與首飾的商販，但首日執法結束後不久，許多攤販又回到緬街街頭繼續販賣商品；對此，顧雅明承諾，他將聯合市府繼續執法，在任期內為社區爭取整潔的街道。

顧雅明表示，疫情爆發後，法拉盛的商家與居民多次投訴街頭的無照攤販，但市府並未正面回應，去年當局取消警方開罰單的執法權，交由員工有限的消費者事務局處理；他說，因任期將屆滿，日前再度向市府施壓，要求派員取締。

市府23日取締法拉盛無照攤販，緬街短暫出現寬敞的人行道。(許振輝╱攝影)
市府23日取締法拉盛無照攤販，緬街短暫出現寬敞的人行道。(許振輝╱攝影)

顧雅明說，他在2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，明確規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，法規於2019年上路，旨在提供寬敞、安全的人行道；此次執行的是現有法律，呼籲攤販與商家遵守。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，攤販無需支付店租，售價也比超市便宜，小商家根本無法公平競爭，對社區經濟復甦造成負面影響；這些攤販也導致街道垃圾增多，且占據人行道，降低民眾的生活品質，「看著人多，只是繁榮的假象」。

余鈿崧說，市府人員只能要求警方以沒有營業許可為由，驅離這些攤販，但若涉及販賣仿冒品，如名牌包或其他物品，警方則有權逮捕，多名在緬街售賣仿冒品的攤販，當日被逮捕，並沒收仿品。

警方逮捕涉嫌販賣仿冒品的商販。(讀者提供)
警方逮捕涉嫌販賣仿冒品的商販。(讀者提供)

對於市府允許小商家在戶外經營的開放商店項目，延長至明年9月底，余鈿崧解讀，這項規定僅允許零售商家申請於門前人行道擺攤經營，且必須要與人行道邊緣相距至少八呎，並不包括無照攤販；他並提醒零售業者，須遵守市府的相關規定，否則將被當局開罰。

法拉盛商改區共同主席莊振輝在緬街經營一家中藥店與奶茶店，他指出，疫情期間，曾多次投訴街邊的無照攤販，卻無人管理，讓商家生意雪上加霜；他希望當局聯手，從根本杜絕緬街的無照攤販，為商家與居民創造良好的生活環境。

市府23日取締法拉盛無照攤販，但執法數小時後，又返回緬街擺攤。(記者牟蘭／攝影)
市府23日取締法拉盛無照攤販，但執法數小時後，又返回緬街擺攤。(記者牟蘭／攝影)
市府允許零售商家申請在門前申請人行道擺攤經營，但經營範圍必須要與人行道邊緣相距至...
市府允許零售商家申請在門前申請人行道擺攤經營，但經營範圍必須要與人行道邊緣相距至少八呎。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 商改區

上一則

8大道賭檔槍擊案／好友反目？華嫌自首 傷者不願作證

延伸閱讀

紐約法拉盛掃蕩無證攤販 嚴打賣假貨、仿品

紐約法拉盛掃蕩無證攤販 嚴打賣假貨、仿品
皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」

皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」
非裔女槌子砸老婦 連續攻擊4亞裔 紐約法拉盛落網

非裔女槌子砸老婦 連續攻擊4亞裔 紐約法拉盛落網
初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身

初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身
促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案