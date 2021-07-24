法拉盛掃蕩無照攤販 嚴打賣假貨、沒收仿冒品

市府23日取締法拉盛無照攤販，但執法數小時後，又返回緬街擺攤。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心新冠疫期湧現「擺攤潮」，因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控，從日用品、防疫物資到海鮮都有，價格比商家還便宜；為解決這一問題，市議員顧雅明23日聯合市府執法人員及警方實施取締，現場逮捕涉賣仿冒品攤販，並警告將持續執法。

影音來源：顧雅明提供

市消費者事務局(DCWP)及警員當日下午在法拉盛取締無證攤販，並逮捕涉嫌販賣仿冒名牌包與首飾的商販，但首日執法結束後不久，許多攤販又回到緬街街頭繼續販賣商品；對此，顧雅明承諾，他將聯合市府繼續執法，在任期內為社區爭取整潔的街道。

顧雅明表示，疫情 爆發後，法拉盛的商家與居民多次投訴街頭的無照攤販，但市府並未正面回應，去年當局取消警方開罰單的執法權，交由員工有限的消費者事務局處理；他說，因任期將屆滿，日前再度向市府施壓，要求派員取締。

市府23日取締法拉盛無照攤販，緬街短暫出現寬敞的人行道。(許振輝╱攝影)

顧雅明說，他在2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，明確規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，法規於2019年上路，旨在提供寬敞、安全的人行道；此次執行的是現有法律，呼籲攤販與商家遵守。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，攤販無需支付店租，售價也比超市便宜，小商家根本無法公平競爭，對社區經濟復甦造成負面影響；這些攤販也導致街道垃圾增多，且占據人行道，降低民眾的生活品質，「看著人多，只是繁榮的假象」。

余鈿崧說，市府人員只能要求警方以沒有營業許可為由，驅離這些攤販，但若涉及販賣仿冒品，如名牌包或其他物品，警方則有權逮捕，多名在緬街售賣仿冒品的攤販，當日被逮捕，並沒收仿品。

警方逮捕涉嫌販賣仿冒品的商販。(讀者提供)

對於市府允許小商家在戶外經營的開放商店項目，延長至明年9月底，余鈿崧解讀，這項規定僅允許零售商家申請於門前人行道擺攤經營，且必須要與人行道邊緣相距至少八呎，並不包括無照攤販；他並提醒零售業者，須遵守市府的相關規定，否則將被當局開罰。

法拉盛商改區 共同主席莊振輝在緬街經營一家中藥店與奶茶店，他指出，疫情期間，曾多次投訴街邊的無照攤販，卻無人管理，讓商家生意雪上加霜；他希望當局聯手，從根本杜絕緬街的無照攤販，為商家與居民創造良好的生活環境。