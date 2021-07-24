比照市府 白思豪籲私企強制打疫苗

白思豪正考慮效仿他國，出示接種證才能參加各類社交活動。(美聯社)

市長白思豪 (Bill de Blasio)23日呼籲私營企業雇主在員工返回辦公室之際，要求接種疫苗 。隨著Delta變種病毒為主的病例攀升，自願接種效果有限；白思豪也正考慮效仿他國，出示接種證才能參加演唱會等各類社交活動。

「我們半年多完全保持自願接種的態度，也嘗試各種激勵措施。」白思豪當日接受電台採訪時表示，比如捷運卡抽獎，以及周末在當地酒店「留宿」度假，但現在必須繼續向前邁步，因為「自願」已達到了極限。

近日，他剛要求市公立醫院系統、衛生部門以及社區診所員工接種疫苗，否則就要每周接受病毒檢測，並考慮擴大實施至更多市府部門及警消人員。

最新數據顯示，過去四周Delta占確診病例57%；市府多次強調，紐約市接種率相對較高，70%的成年人至少接種了一劑，有助於防止像此前一樣的大規模感染；但也警告，Delta變種對尚未接種者將構成「巨大威脅」。

白思豪重申，已嘗試一切方法，雖略見成效但仍然需要更多的人接種；「每一位雇主都應該採取相應的強制措施，將有助抗擊疫情 。」「如果想要自由，想要工作，想要繼續活下去，必須讓更多人接種疫苗。」

白思豪正考慮效仿他國，出示接種證才能參加各類社交活動。(美聯社)

強制接種正在全球得到關注，此前法國政府已宣布，公民將被要求出示疫苗接種證明，以進行正常的社交活動。從看電影、室內用餐到搭乘火車與飛機。

「這是一個值得考慮的方向」白思豪在被問及法國的措施時說，他也正考慮要求民眾出示接種卡，以便參加市府接下來為慶祝疫後重啟而舉辦的幾場大型音樂會。

白思豪在節目中也多次暗示，將有可能將強制接種擴大至全市範圍，但不願透露更多細節，「目前只是起點，市府將逐步採取措施，應對疫情。」