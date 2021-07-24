無法接種 紐約夏令營爆31兒童染疫

夏令營學童集體感染新冠，專家提出建議。(路透)

紐約州 近期受Delta變種病毒侵襲疫情 升溫，龐迪亞克營區(Camp Pontiac)爆發群聚感染，夏令營出現31名兒童感染新冠肺炎，凸顯無法接種疫苗帶來的隱憂。

本次的群聚感染從女生宿舍爆發，一共有550人受檢，最終31人呈陽性，幸好沒有兒童出現嚴重症狀。本次所有確診的兒童，年齡都在12歲以下，不符合接種疫苗標準。

兒童何時能接種疫苗目前仍是未知數，拜登總統本周表示，他相信很快會通過授權。不過協助處理夏令營疫情的紐約州哥倫比亞郡衛生主任納布(Jack Mabb)表示，他擔心今年秋季孩童返回學校上課，可能導致大規模感染。

紐約州自5月開始開放舉辦夏令營，度過生活遭疫情打亂、關在家透過網路上課的2020年，許多父母允許孩子參加。雖然龐迪亞克營區在活動開始前，讓孩童與工作人員接受檢測 ，但還是出現漏洞。

儘管如此，營區並沒有因感染關閉，而是將31名確診，以及其他超過80名與確診者有近距離接觸者隔離。此外，營隊也將為所有未接種的參與者進行檢測。

目前夏令營的疫情，並未從龐迪亞克營區擴散至社區、感染已接種的民眾。這次紐約州的群聚感染事件，僅是今年夏天全美的冰山一角。

在德州，也有超過125名青少年與成人教會舉辦的營隊，在室內活動後確診；堪薩斯州衛生廳也回報多起與營隊活動相關的感染；伊利諾州的夏令營，也出現超過80人感染的狀況，多數為青少年。不過大多數爆發群聚感染的州，接種率都偏低。

目前疫情仍有威脅性，夏令營在戴口罩、社交距離以及檢測方面，都遵守州政府的規範，並且必須繳交安全計畫書，詳述若爆發感染將如何處理。

哥倫比亞大學兒科教授薩加利亞(Philip Zachariah)表示，擔心夏令營感染風險的父母，應該問清楚接種與戴口罩的規定。但他不認為全國各地在夏令營的活動爆發的感染，將在學校恢復上課後在未接種的青少年間造成另一波疫情。